Исследователи предупредили, что два расширения для Chrome (QuickLens и ShotBird) стали вредоносными после того, как их перепродали новым владельцам. Расширения, которые раньше принадлежали разработчику под ником BuildMelon, теперь внедряют произвольный код, собирают пользовательские данные и пытаются распространять малварь через фальшивые обновления.

Как выяснили специалисты из компании Annex Security и ИБ-исследователь monxresearch-sec, оба расширения изначально выполняли заявленные функции: QuickLens (7000 пользователей) позволяло искать через Google Lens, а ShotBird (800 пользователей) позиционировалось как инструмент для создания профессиональных изображений и скриншотов с локальной обработкой. Причем ShotBird в январе 2025 года даже получило отметку «Featured» в Chrome Web Store.

Однако в какой-то момент оба расширения сменили владельцев. Так, разработчик выставил QuickLens на продажу на площадке ExtensionHub уже через два дня после публикации расширения, и 1 февраля 2026 года владельцем стал аккаунт support@doodlebuggle.top. ShotBird, в свою очередь, перешло в новые руки в прошлом месяце.

Вредоносное обновление QuickLens, вышедшее 17 февраля 2026 года, сохранило оригинальные функции расширения, но добавило неприятные «бонусы». Расширение начало удалять защитные заголовки (например, X-Frame-Options) из HTTP-ответов, что позволяет обходить CSP и загружать произвольные скрипты. Кроме того, QuickLens стало собирать данные пользователей (информацию о стране, ОС, браузере) и каждые пять минут запрашивать JavaScript-пейлоад с внешнего сервера.

Как поясняют в Annex Security, вредоносный код не фигурирует в исходных файлах расширения, а хранится в local storage браузера, подгружается с управляющего сервера и выполняется на лету.

В случае ShotBird расширение показывает жертве фейковое сообщение об обновлении Chrome и через ClickFix-атаку вынуждает пользователя открыть диалог «Выполнить» в Windows, запустить cmd.exe и вставить туда PowerShell-команду. В результате на машину жертвы загружается исполняемый файл googleupdate.exe. В случае запуска малварь перехватывает данные, введенные в формы на веб-страницах (пароли, PIN-коды, данные карт, токены), а также похищает сохраненные в Chrome пароли и историю просмотров.

Исследователи полагают, что за обоими расширениями стоит один и тот же злоумышленник: на это указывают идентичная управляющая архитектура, ClickFix, а также сам вектор атак через смену владельца расширений.