Стало известно, что в Android 17 появится ограничение, которое не позволит обычным приложениям использовать Accessibility API, так как Accessibility Services — один из самых популярных у малвари механизмов для кражи данных.

В Google тестируют новую защитную функцию в составе Android Advanced Protection Mode (AAPM). Нововведение обнаружили в Android 17 Beta 2, и первыми о нем сообщили журналисты издания Android Authority.

Напомним, AAPM появился в Android 16 в прошлом году. По аналогии с Lockdown Mode на устройствах Apple, режим повышенной защиты ставит безопасность выше удобства и урезает функциональность ради сокращения поверхности атак. Среди базовых настроек: блокировка установки приложений из сторонних источников, ограничение передачи данных по USB и обязательное сканирование через Google Play Protect.

Новое ограничение в AAPM будет направлено против злоупотребления Accessibility Services API, который изначально создавали для помощи людям с ограниченными возможностями. Однако в последние годы малварь активно эксплуатирует Accessibility Services для кражи конфиденциальных данных со скомпрометированных устройств.

Теперь при активном AAPM использовать этот API смогут только приложения, непосредственно связанные с доступностью. Верифицированные инструменты (с флагом isAccessibilityTool="true") продолжат работать без ограничений.

Согласно классификации Google, к таким инструментам относятся скринридеры, средства ввода на основе переключателей, решения для голосового ввода и программы для работы со шрифтом Брайля. Антивирусное ПО, средства автоматизации, менеджеры паролей, ассистенты, средства мониторинга и лончеры в эту категорию не попадают.

Если у приложения уже есть разрешение на использование Accessibility Services API, однако оно не относится к инструментам для обеспечения доступности, при включении AAPM привилегии будут автоматически отозваны. Заново выдать приложению доступ к API не получится, пока AAPM будет активен.

Помимо этого, в Android 17 переработали механизм доступа к контактам. Новый интерфейс позволит разработчикам запрашивать у пользователя доступ только к конкретным полям из списка контактов (например, номера телефонов или адреса электронной почты), а самим пользователям — выбирать, какие контакты передавать стороннему приложению.