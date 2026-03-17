Digg — некогда один из самых популярных сайтов в интернете — снова закрылся. Спустя всего два месяца после перезапуска открытого бета-теста создатели платформы объявили о «жестком сбросе»: все операции приостановлены, команду ждут сокращения, а сайт деактивирован Причиной стали ИИ-боты, с которыми не удалось справиться, невзирая на блокировку десятков тысяч аккаунтов.

Напомним, что Digg появился в 2004 году и быстро стал одним из самых популярных сайтов, наравне с Reddit: пользователи «диггали» интересные материалы со всей сети, а самые популярные попадали на главную. В 2012 году компанию продали, после чего она превратилась в обычный агрегатор кураторского контента.

В 2025 году Digg выкупил его создатель Кевин Роуз (Kevin Rose) вместе с сооснователем Reddit Алексисом Оганяном (Alexis Ohanian). Они обещали возродить площадку как «социальное открытие, построенное сообществами, а не алгоритмами», причем тогда Роуз заявлял, что ИИ поможет «снять с модераторов рутинную работу». В начале 2026 года обновленный Digg стал доступен для публики в формате открытого бета-тестирования.

Однако, как сообщил в конце прошлой недели генеральный директор Digg Джастин Меззелл (Justin Mezzell), SEO-боты нашли платформу буквально через несколько часов после запуска, ведь домен Digg по-прежнему имеет высокий авторитет в поиске Google. По его словам, создание чего-либо в интернете в 2026 году оказалось трудной задачей. В итоге было принято решение «значительно сократить» команду Digg.

«Интернет сегодня в значительной степени населен сложными ИИ-агентами и автоматизированными аккаунтами. Мы знали, что боты — это часть ландшафта, но не представляли себе масштаб, изощренность и скорость, с которой они нас найдут. Мы заблокировали десятки тысяч аккаунтов. Задействовали внутренние инструменты и внешних вендоров, соответствующих отраслевым стандартам. Но всего этого оказалось мало», — сообщил Меззелл на главной странице деактивированного digg.com.

Глава Digg отмечает, что в ситуации, когда нельзя доверять тому, что голоса, комментарии и активность настоящие, теряется сам фундамент сообщества. Он подчеркнул, что это проблема всего интернета, но Digg она ударила сильнее, потому что «доверие — и есть продукт». Кроме того, в компании признали, что притяжение существующих платформ оказалось слишком сильным, и «позиционировать Digg просто как альтернативу было недостаточно дерзко».

В компании уверяют, что экстренное завершение бета-теста — это не конец. По словам Меззелла, теперь «небольшая, но решительная команда» займется перестройкой платформы с новым подходом. Также в апреле Кевин Роуз вернется в Digg на полную ставку, уже в роли CEO. Зарегистрированным пользователям обещают сохранить юзернеймы до перезапуска.