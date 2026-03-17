Компания Microsoft удалила приложение Samsung Galaxy Connect из Microsoft Store, так как оно ломало доступ к системному диску на ряде ноутбуков и десктопов Samsung, работающих под управлением Windows 11.

Еще на прошлой неделе в компании сообщали, что изучают поступающие от пользователей жалобы, так как люди писали, что теряют доступ к диску C:\ и сталкиваются со сбоями в работе приложений. При попытке обратиться к системному разделу Windows сообщала об ошибке «C:\ is not accessible — Access denied», после чего переставали запускаться Outlook, браузеры, офисные приложения, системные утилиты и Quick Assist.

Проблема затронула целый ряд моделей Samsung Galaxy Book 4 и настольных ПК Samsung на базе Windows 11, включая NP750XGJ, NP750XGL, NP754XGJ, NP754XFG, NP754XGK, DM500SGA, DM500TDA, DM500TGA и DM501SGA. На пострадавших устройствах пользователи не могли запускать приложения, работать с файлами и выполнять административные задачи. В некоторых случаях не удавалось даже повысить привилегии, удалить обновления или собрать логи.

После расследования, проведенного совместно с Samsung, разработчики Microsoft установили, что источником проблем было приложение Samsung Galaxy Connect, предназначенное для зеркалирования экрана, обмена файлами и передачи данных между устройствами Galaxy и ПК под управлением Windows. В результате проблемную версию приложения временно удалили из Microsoft Store.

Представители Samsung, в свою очередь, опубликовали в магазине предыдущую версию Samsung Galaxy Connect, чтобы баг не затронул новые устройства. Однако для уже пострадавших машин возможности восстановления пока ограничены, и в Samsung продолжают изучать методы решения проблемы при поддержке Microsoft. Каких-либо обходных путей пользователям пока не предлагают и рекомендуют обращаться за помощью в поддержку Samsung.