Япония официально разрешила проводить наступательные кибероперации. Соответствующее решение правительство приняло на днях: с 1 октября 2025 года Силы самообороны страны смогут атаковать и выводить из строя инфраструктуру, которую используют для организации кибератак, направленных против Японии.

О принятом решении объявил генеральный секретарь Кабинета министров Минору Кихара (Minoru Kihara). По его словам, страна переживает «наиболее сложную обстановку в сфере национальной безопасности» со времен Второй мировой войны, а тотальная цифровизация лишь усугубляет ситуацию.

«Угрозы от кибератак оказывают огромное влияние на жизнь людей и экономическую деятельность, — заявил Кихара. — Это весьма серьезная угроза национальной безопасности».

Новые правила опираются на законодательство, принятое еще в прошлом году: тогда японский парламент заложил правовую основу для концепции «проактивной киберзащиты», теперь же правительство наконец прописывает конкретный механизм ее реализации.

Решения об одобрении или отклонении операций будет принимать специальный правительственный комитет по управлению киберпространством. Полиция и Силы самообороны смогут «атаковать и нейтрализовывать» вражескую инфраструктуру (при соблюдении мер по защите частной жизни граждан).

Само название «Силы самообороны» уходит корнями в 9-ю статью конституции 1946 года, по которой Япония официально отказалась от участия в войне и права иметь армию в традиционном смысле. Десятилетиями страна переосмысливала эту статью, постепенно расширяя допустимые рамки, и легализация наступательных кибератак — очередной шаг в этой эволюции.

Как считают специалисты аналитического центра Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), как минимум 26 государств способны проводить наступательные кибероперации. В 2023 году институт признал США ведущей киберсилой планеты, а Японию в этом рейтинге отнес к странам третьего эшелона, с «сильными сторонами в отдельных категориях, но со значительными слабостями в других».