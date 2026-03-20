В Интерполе подсчитали, что ИИ повышает прибыль мошенников в 4,5 раза. Потери от финансового мошенничества в 2025 году составили около 442 млрд долларов США, и в организации ожидают, что эта цифра будет расти, в первую очередь благодаря искусственному интеллекту.

Согласно ежегодному отчету Интерпола о финансовом мошенничестве, ИИ серьезно повышает эффективность преступных схем. По оценкам организации, мошеннические операции с использованием ИИ приносят в 4,5 раза больше прибыли по сравнению с обычными.

Чаще всего преступники применяют генеративный ИИ для «шлифовки» деталей, которые раньше их выдавали. К примеру, LLM помогают переписать фишинговые письма и сообщения, чтобы устранить ошибки и стилистические особенности, характерные для неносителей языка. Это критически важно при атаках с имитацией крупных брендов, где любая неточность может вызвать подозрения.

На более продвинутом уровне злоумышленники используют дипфейки. В Интерполе отмечают, что технология дипфейков значительно продвинулась даже за последние два года: теперь преступники могут создавать убедительные голосовые клоны, имея всего десять секунд записи (например, аудио из публикации в социальных сетях).

На маркетплейсах в даркнете и вовсе продают готовые наборы для создания синтетических личностей (такие продукты называются deepfake-as-a-service), которые позволяют убедить жертву, что та общается со знакомым человеком. Подобные наборы стоят недорого, и правоохранители считают, что именно они ускоряют «индустриализацию» киберпреступности.

Отдельное внимание в отчете уделено и агентному ИИ. Пока эта технология не используется массово, однако в Интерполе опасаются, что это лишь вопрос времени. Например, с помощью ИИ-агентов мошенники смогут автоматизировать сбор информации о жертвах — от учетных данных до уязвимостей в инфраструктуре компаний.

Более того, агенты могут анализировать украденные данные и, к примеру, подсказывать злоумышленникам, какой выкуп назначить при вымогательской атаке, опираясь на ценность похищенной информации и финансовое положение жертвы.

Также в организации фиксируют рост схем секс-вымогательства (sextortion) с использованием сгенерированных ИИ изображений. В ряде изученных случаев жертвы сначала отказывались от традиционных предложений мошенников (крипто- и форекс-скам, романтическое мошенничество), однако после этого подвергались шантажу с использованием дипфейков.