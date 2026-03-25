На прошлой неделе хакеры атаковали компанию Intoxalock — одного из крупнейших поставщиков систем блокировки зажигания (ignition interlock) в США. Из-за инцидента часть водителей с судимостями за вождение в нетрезвом виде не смогли завести свои машины, так как алкоблокираторы не работали.

Американская компания Intoxalock производит устройства, которые обязаны устанавливать водители, осужденные за вождение в нетрезвом виде. Принцип их работы прост: перед запуском двигателя нужно дунуть в трубку, и если уровень алкоголя в выдохе превышает допустимый порог — машина не заведется. В ряде штатов система также фиксирует GPS-координаты и фотографирует водителя при каждой проверке.

Такие устройства только сдаются в аренду, а не приобретаются, и обходятся владельцу в 70–120 долларов в месяц. При этом одной только проверкой при запуске двигателя дело не ограничивается: во время поездки «алкозамок» генерирует случайные повторные тесты. Если водитель не прошел или проигнорировал повторную проверку, система активирует клаксон и фары, а в ряде штатов — временно блокирует зажигание. Плюс к этому, примерно раз в месяц устройство нужно калибровать в сервисном центре или оно блокируется.

В марте системы Intoxalock подверглись кибератаке (хотя какой именно, в компании не уточняют). Из-за этого калибровка устройств стала невозможна, и те водители, чье окно калибровки выпало на период сбоя, оказались полностью заблокированы. К примеру, представители Intoxalock сообщили местному СМИ в Коннектикуте, что только в этом штате проблема затронула 7–10% пользователей.

На прошлой неделе компания создала на своем сайте специальную статус-страницу, где сообщалось, что сервисные центры получили авторизацию на продление срока калибровки на 10 дней. Однако эта отсрочка работала не для всех версий устройств и не во всех штатах. Кроме того, в Intoxalock пообещали компенсировать все расходы пользователей, включая эвакуацию авто, если это стало прямым следствием сбоя.

В итоге в компании заявили, что вынуждены взять «паузу» до 22 марта 2026 года, и лишь после этой даты в Intoxalock наконец объявили о восстановлении работы: калибровка и установка устройств снова заработали в штатном режиме.

Тем временем на Reddit пострадавшие пользователи активно обсуждают ситуацию и пытаются организовать коллективный иск.