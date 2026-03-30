Глава Минцифры Максут Шадаев на совещаниях с представителями бизнеса 28 марта попросил операторов связи ввести плату за использование VPN, а крупные цифровые платформы — ограничить доступ через средства обхода блокировок. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на несколько источников. Все собеседники издания сходятся в том, что инициатива, вероятнее всего, исходит из закрытого поручения президента.

По данным издания, в минувшую субботу прошли два совещания: на одном присутствовали представители крупных операторов связи, на другом — цифровые платформы (VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс») и интернет-ретейл.

Операторов Шадаев попросил ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц в мобильных сетях. Источник в телеком-отрасли подтвердил это и добавил, что такая опция должна заработать до 1 мая 2026 года.

Цифровые платформы, в свою очередь, обязаны будут ограничить доступ к сервисам для пользователей, заходящих через VPN.

В ходе совещания Шадаев не исключил введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, хотя выразил надежду, что удастся обойтись без этого.

Партнер Comnews Research Леонид Коник отметил в беседе с журналистами, что порог в 15 ГБ — большой: самый типовой тарифный пакет у сотовых операторов включает лишь 5 ГБ. По его словам, этого лимита хватит и на Telegram, и на другие заблокированные сервисы, разве что смотреть YouTube весь день не получится.

Бизнес-консультант Positive Technologies по информационной безопасности Алексей Лукацкий пояснил изданию, что определить факт использования VPN с абсолютной достоверностью нельзя. Обычно для этого применяют скоринговые системы, которые анализируют комбинацию параметров: репутацию IP-адреса, данные WebRTC, отпечаток браузера, геолокационные несоответствия и TTL (time to live).

«На основе этой информации и формируется предположение об использовании VPN. Например, если у пользователя установлен часовой пояс на смартфоне +3, язык — русский, а подключается он из Голландии, то это странно и, скорее всего, он заходит через VPN. Однако даже совокупность параметров не дает 100% результата, например, в ситуациях, когда пользователь находится в отпуске или заграничной командировке», — говорит Алексей Лукацкий.

Технический эксперт RKS Global добавил, что операторы связи и крупные интернет-платформы способны «увидеть» отличительные признаки VPN-трафика: весь трафик с устройства уходит на один зарубежный IP, а популярные протоколы вроде WireGuard имеют характерные хендшейки при установке соединения.

В МТС на запрос Forbes не ответили. В VK, «ЭР-Телекоме», «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и «Ростелекоме» от комментариев отказались. Forbes также направил запросы в Минцифры, Wildberries, «Авито», «Яндекс», Ozon и «Мегафон», однако пока ответов не поступало.