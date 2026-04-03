Как сообщают «Известия» и РБК, в Минцифры обсуждают комплекс мер, которые могут серьезно повлиять на российский телеком-рынок. Речь идет об ужесточении правил лицензирования операторов связи, при которых небольшие провайдеры городского и районного уровня не смогут продолжать работу.

По информации издания «Известия», которое ссылается на собственные источники в профильных ведомствах, Минцифры и участники рынка сейчас прорабатывают введение трех типов лицензий для операторов связи стоимостью от 1 млн до 50 млн рублей. Параллельно с этим предлагается установить минимальный размер уставного капитала для компаний связи — от 5 до 100 млн рублей в зависимости от категории. Индивидуальных предпринимателей планируют и вовсе отсечь от рынка: выдавать им лицензии больше не будут.

Среди других предложений — запрет на начало оказания услуг без подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). За повторное грубое нарушение лицензионных условий оператора смогут лишить лицензии без суда, а его бенефициары не получат новую в течение десяти лет.

В Минцифры подтвердили, что инициативы обсуждаются с бизнесом и «находят положительный отклик в отрасли», однако подчеркнули, что конкретных решений пока не принято. Один из источников издания также уточнил, что это пока лишь предварительные предложения.

В ведомстве полагают, что после изменений на рынке останутся только надежные операторы, а качество и доступность связи повысятся, так как это поможет улучшить прозрачность рынка (небольшие компании нередко не соблюдают требований законодательства и оказывают услуги ненадлежащего качества).

Участники рынка оценили ситуацию не слишком оптимистично. Глава московского оператора «ЕСК» Алхас Мирзабеков отметил, что предложенные меры приведут к консолидации рынка и росту тарифов на домашний интернет и платное ТВ. По его данным, только в Москве и Подмосковье работают около 1500 небольших провайдеров, которые обслуживают порядка 30% пользователей домашнего интернета.

Впрочем, Мирзабеков отметил и плюсы. В частности, по его словам, требования к минимальному географическому покрытию помогут избавиться от компаний, которые работают в двух-трех бизнес-центрах и не соблюдают стандарты качества и информационной безопасности.

Партнер ComNews Research Леонид Коник полагает, что жесткое регулирование ударит по всем — в первую очередь по потребителям, которые столкнутся с ростом цен и снижением географической доступности услуг. При этом он отметил, что некоторые инициативы выглядят разумно: например, введение ежегодной платы за ресурс нумерации заставит крупных игроков отдать неиспользуемые номера на рынок.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян соглашается с необходимостью навести порядок среди мелких операторов, не выполняющих требования по СОРМ и налогам. Но обращает внимание на важный нюанс: такие провайдеры часто работают там, где крупным операторам работать экономически невыгодно. Поэтому важно предусмотреть механизмы бесперебойного обслуживания абонентов при их переходе к другим провайдерам.

Инициативы пока находятся на стадии обсуждения, и их финальный формат еще не определен. Представители крупнейших российских операторов от комментариев отказались.