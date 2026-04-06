Американский производитель игрушек Hasbro, которому принадлежат бренды Transformers, Peppa Pig, Dungeons & Dragons, Monopoly, My Little Pony и Magic: The Gathering, подтвердил факт кибератаки. В компании предупреждают, что на полное устранение последствий инцидента может уйти «несколько недель».

Компания Hasbro — один из старейших производителей игрушек и развлекательной продукции в США, и в штате компании насчитывается более 5000 человек.

Как следует из отчета, направленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), взлом обнаружили 28 марта 2025 года. После этого в Hasbro превентивно отключили часть систем.

В компании заявляют, что уже реализуют планы по обеспечению непрерывности бизнеса, которые позволяют «принимать заказы, отгружать продукцию и выполнять другие ключевые операции» на время устранения последствий инцидента. При этом часть сайта Hasbro не работала, и посетители видели сообщение о техническом обслуживании.

Для расследования атаки уже привлекли сторонних ИБ-специалистов, однако в Hasbro отметили, что продолжают «принимать меры по защите бизнес-операций». Эта формулировка может указывать на то, что злоумышленники по-прежнему имеют доступ к системам компании.

От какого именно типа атаки пострадала компания, пока неизвестно. Представительница Hasbro Андреа Снайдер (Andrea Snyder) в комментарии изданию TechCrunch по большей части повторила содержание отчета для SEC, заявив, что в компании «оперативно приняли меры для защиты систем и данных». Однако на вопросы о характере атаки и возможных контактах со злоумышленниками (в том числе о требованиях выкупа) она отвечать отказалась.

В отчете для инвесторов Hasbro предупредила о возможных задержках, связанных с необходимостью работать в «промежуточном режиме» на протяжении нескольких недель. Пока неизвестно, были ли похищены какие-либо данные. Расследование инцидента продолжается.