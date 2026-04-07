23 апреля 2026 года в Москве состоится пятая ежегодная конференция CIRF (Corporate Incident Response and Forensic). Мероприятие, которое организует «МКО Системы», посвящено корпоративной ИБ, реагированию на инциденты и расследованию киберинцидентов. Участие бесплатное, нужна только регистрация.
CIRF — ежегодная конференция, ориентированная на специалистов из сфер ИБ, IT и СБ, а также на представителей бизнеса. Формат — технические доклады и дискуссии без «продающих» выступлений.
В программе, среди прочего:
- «Вам шашечки или ехать? Как KPI убивают культуру безопасности» — Александр Дмитриев;
- «0-Day и ИИ: про то, как всех взломает не квантовый компьютер, а LLM (на примере сетевого оборудования)» — Максим Суханов;
- «Кадровый профайлинг как инструмент оценки благонадежности сотрудника» — Алексей Филатов;
- «C'est dommage, c'est dommage — потолкуем о triage» — Никита Вьюгин;
- «SIM-боксы, GSM-шлюзы и SIM-банки: что скрывается в черных и серых китайских шкатулках?» — Виктор Алюшин;
- «Генеральная уборка в Windows: искусство заметать цифровые следы» — Влад Азерский;
- «Популярные электронные методы слежки и способы их выявления» — Дмитрий Борощук;
- «Как цифровые данные превращаются в доказательства в судебных спорах» — Олег Безик;
- «Пластилиновые бои насмерть: Юристы vs Osint + Pentest» — Елена Юлова.
Дата и время: 23 апреля 2026 года, 10:00 – 20:00
Место проведения: г. Москва, Цветной бульвар 15с1
Сколько стоит? Участие бесплатное — нужно просто зарегистрироваться.
Подробнее о мероприятии: https://corp.mko-systems.ru/cirf
Реклама. ООО «МКО Системы». ИНН 7709458650.