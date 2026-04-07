23 апреля 2026 года в Москве состоится пятая ежегодная конференция CIRF (Corporate Incident Response and Forensic). Мероприятие, которое организует «МКО Системы», посвящено корпоративной ИБ, реагированию на инциденты и расследованию киберинцидентов. Участие бесплатное, нужна только регистрация.

CIRF — ежегодная конференция, ориентированная на специалистов из сфер ИБ, IT и СБ, а также на представителей бизнеса. Формат — технические доклады и дискуссии без «продающих» выступлений.

В программе, среди прочего:

«Вам шашечки или ехать? Как KPI убивают культуру безопасности» — Александр Дмитриев;

«0-Day и ИИ: про то, как всех взломает не квантовый компьютер, а LLM (на примере сетевого оборудования)» — Максим Суханов;

«Кадровый профайлинг как инструмент оценки благонадежности сотрудника» — Алексей Филатов;

«C'est dommage, c'est dommage — потолкуем о triage» — Никита Вьюгин;

«SIM-боксы, GSM-шлюзы и SIM-банки: что скрывается в черных и серых китайских шкатулках?» — Виктор Алюшин;

«Генеральная уборка в Windows: искусство заметать цифровые следы» — Влад Азерский;

«Популярные электронные методы слежки и способы их выявления» — Дмитрий Борощук;

«Как цифровые данные превращаются в доказательства в судебных спорах» — Олег Безик;

«Пластилиновые бои насмерть: Юристы vs Osint + Pentest» — Елена Юлова.

Дата и время: 23 апреля 2026 года, 10:00 – 20:00 Место проведения: г. Москва, Цветной бульвар 15с1 Сколько стоит? Участие бесплатное — нужно просто зарегистрироваться. Подробнее о мероприятии: https://corp.mko-systems.ru/cirf

Реклама. ООО «МКО Системы». ИНН 7709458650.