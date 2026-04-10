Если ты пропустил предыдущие анонсы, рассказываем: в этом году «Хакер» возвращается к регулярному печатному формату. Четырежды в год мы будем выпускать полноценный глянцевый журнал объемом 240 полос — подшивку лучших материалов за прошедший квартал. Первый номер уже отпечатан и доступен для заказа. Теперь очередь за вторым.
Что внутри
Во втором выпуске тебя вновь ждут 15–20 лучших материалов за прошедший квартал на плотной глянцевой бумаге — от практических гайдов до хардкорных технических разборов.
- Разбираем распределенный протокол, его криптографию и баги
- Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах
- Брутфорс с самого начала. Как хакеры и пентестеры подбирают пароли к учетным записям на сайтах
- Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции
- Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек
- Великолепная «семерка». Реанимируем Windows 7 в 2026 году и адаптируем ее к современному интернету
- Возвращение еретика. Как работает новый метод расцензурирования LLM
- И другие топовые публикации.
Обрати внимание: на время сбора предварительных заказов действует специальная цена, и стоимость одного экземпляра составляет 1200 рублей. После того как тираж покинет типографию (отправка заказов запланирована на май 2026 года), цена возрастет, так что сейчас — самый удачный момент для покупки.
Почему это важно
Возвращение регулярного бумажного «Хакера» — эксперимент, который напрямую зависит от читательской поддержки. Выпуск первого номера показал, что вы готовы поддержать эту инициативу, и теперь нам важно не сбавлять темп.
Покупая ежеквартальный номер, ты не только получаешь тщательно собранный и отредактированный журнал, но и помогаешь проекту жить и развиваться. Чем больше поддержки будет сейчас, тем увереннее мы сможем двигаться дальше.
Предварительные заказы на следующие ежеквартальные номера будут открываться по мере приближения к релизу очередного выпуска. Следи за новостями!
