Как сообщили Bloomberg и Forbes, российские власти могут смягчить подход к интернет-ограничениям и, в частности, ослабить давление на Telegram. Причина — опасения, что блокировки влияют на рейтинг Владимира Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ограничения — «не путь в прошлое», а большинство россиян «понимает целесообразность и необходимость этих мер».

По информации журналистов Bloomberg, которые ссылаются на неназванные источники, знакомые с ходом обсуждений, курс ФСБ, связанный с ужесточением контроля, встретил возражения внутри самой вертикали. Якобы часть высокопоставленных чиновников предупреждает о политических и экономических рисках из-за интернет-блокировок, и эти аргументы могут ослабить давление и позволить Telegram продолжать работу в России.

При этом издание подчеркивает, что до конца неясно, как далеко российские власти готовы зайти в вопросах ограничения доступа к сети. Однако раздражение людей, привыкших к цифровым сервисам, может влиять на рейтинг президента. Так, по данным ВЦИОМ, за неделю с 30 марта по 5 апреля показатель одобрения деятельности Владимира Путина снизился на 2,3 процентных пункта — до 67,8%. Число россиян, заявляющих о доверии президенту, по данным того же ВЦИОМ, уменьшилось на 0,8 п. п., до 73,8%.

В свою очередь источники Forbes добавляют, что российские власти рассматривают ослабление блокировок как способ снижения напряжения в обществе, которое копится с начала года из-за налоговых изменений, роста цен и проблем со связью.

Однако следует отметить, что 14 апреля 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил СМИ, что блокировки не являются «путем в прошлое». По словам Пескова, стабильная работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость принятия мер по ограничению по соображениям безопасности.

«Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан, но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена и нормализована», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о реакции российского общества на ограничения работы интернета.

Отвечая на уточняющий вопрос, «не является ли это путем в прошлое», Песков ответил: