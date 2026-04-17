Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан выступил в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка и сообщил, что правительство согласовало проект поправок, вводящих уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете.

По словам Гуцана, соответствующую инициативу Генпрокуратура предложила включить в законопроект об обороте цифровых валют, и правительство ее учло.

«Правительством согласован проект поправок по обороту цифровых валют. В нем учтены наши инициативы по установлению уголовной ответственности за управление сайтами в даркнете, применение при совершении преступлений специальных технических средств», — цитирует генпрокурора «Интерфакс».

По его словам, в 2025 году «общее число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвое», и в большинстве случаев «их вербовка проводилась дистанционно с использованием интернета».

Помимо этого, Гуцан призвал сенаторов поддержать законопроект, направленный против мошеннического использования виртуальных АТС, вредоносного ПО, SIM-боксов и международных звонков. Отдельно он подчеркнул важность ратификации Конвенции ООН по противодействию киберпреступности.

Отмечается, что на фоне роста «экстремистских проявлений, совершенных в большинстве случаев с использованием интернета», Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры за прошлый год закрыл доступ к 62 000 интернет-страниц, а нежелательными были признаны 112 иностранных и международных организаций. Всего в соответствующем реестре сейчас числятся 346 юридических лиц.

Причиной присвоения такого статуса Гуцан назвал «неприкрытую антироссийскую позицию и попытки расшатать политическую ситуацию в стране».