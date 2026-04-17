По информации «Коммерсанта», ко второму чтению пакета антимошеннических поправок были предложены новые меры, направленные против VPN-сервисов. Предлагается запретить хостинг-провайдерам предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и информационных систем, через которые можно получать доступ к заблокированному контенту.

Фактически в последней редакции законопроекта предлагается перекрыть операторам VPN доступ к российской хостинговой инфраструктуре. Санкции за несоблюдение новых требований в документе пока не прописаны.

В пресс-службе Минцифры пояснили изданию, что поправки еще согласовываются с заинтересованными ведомствами и организациями, и финальной редакции документа пока нет.

Издание напоминает, что Роскомнадзор начал формировать реестр хостинг-провайдеров еще в декабре 2023 года, а с 1 февраля 2024 года работать в РФ без включения в этот реестр запрещено. В настоящее время в реестре числятся 566 организаций.

По мнению главы хостинг-провайдера RUVDS Никиты Цаплина, для хостеров такое нововведение будет означать переход из статуса «технического посредника» в статус «контролера». Так, ранее провайдер мог не обращать внимания на то, что происходит на сервере, пока не поступит жалоба. Теперь же компаниям придется заранее не допускать саму возможность предоставления мощностей нарушителям. Цаплин отмечает:

«На практике это будет означать ужесточение оферты, более плотное взаимодействие компаний с Роскомнадзором».

Также Цаплин полагает, что все дополнительные расходы в итоге будут переложены на клиентов. По его словам, индустрия уже несколько лет живет под растущим регуляторным и фискальным давлением: подорожание оперативной памяти и накопителей, повышение НДС и внедрение СОРМ уже повысили стоимость услуг более чем на 30%. Интеграция с базами Роскомнадзора и необходимость отказывать части клиентов приведут к дальнейшему росту цен.

По словам председателя совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игоря Бедерова, новая схема предполагает конкретную процедуру: провайдер обязан проверять, не состоит ли клиент в черном списке и исполняет ли владелец ресурса предписания Роскомнадзора. Если нет — в услугах нужно отказать.

Эксперт признает, что у многих компаний нет ни устоявшихся практик, ни технологий для выявления таких клиентов, а переход на новую модель работы обернется серьезными издержками. Возможным плюсом он называет потенциальную «очистку рынка от недобросовестных игроков».

При этом часть участников рынка призывает не торопиться с оценками. К примеру, представитель группы «Рунити» (включает «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако» и другие IT-компании) отметил в беседе с журналистами издания, что обсуждаемая норма пока находится в стадии концептуальной проработки. Он подчеркнул, что отрасли еще предстоят публичные дискуссии и согласование технических критериев, и только после этого станет понятно, каким окажется финальный набор требований и насколько заметным будет их эффект для рынка.