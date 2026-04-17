Microsoft представила новые механизмы защиты Windows, которые должны затруднить фишинговые атаки через файлы Remote Desktop (.rdp). Теперь система будет предупреждать пользователей о рисках при открытии таких файлов, а перенаправление локальных ресурсов на удаленный хост по умолчанию будет отключено.

RDP-файлы часто используются в корпоративных средах: администраторы заранее прописывают в них настройки подключения к удаленным системам, включая автоматический проброс локальных ресурсов на удаленный хост. Однако этим же механизмом активно злоупотребляют атакующие. К примеру, ранее хак-группа APT29 применяла RDP-файлы для удаленной кражи данных и учетных записей у своих жертв.

При открытии вредоносного .rdp-файла устройство жертвы незаметно подключается к серверу злоумышленников и расшаривает локальные диски. В результате атакующие получают доступ к файлам и учетным данным, хранящимся на диске, могут перехватывать содержимое буфера обмена (включая пароли) и перенаправлять механизмы аутентификации вроде смарт-карт или Windows Hello, чтобы выдавать себя за пользователя.

Новые защитные механизмы были включены в состав апрельских накопительных обновлений для Windows 10 (KB5082200) и Windows 11 (KB5083769 и KB5082052). При первом открытии RDP-файла после установки патча пользователь увидит обучающее окно с объяснением, что это за формат и какие риски с ним связаны. Чтобы предупреждение больше не появлялось, нужно подтвердить, что риски понятны, и нажать «OK».

При последующих попытках открыть .rdp-файл в Windows перед установкой соединения будет отображаться специальный диалог. В нем указывается, подписан ли файл доверенным издателем, отображается адрес удаленного хоста, а также перечислены все варианты проброса локальных ресурсов (диски, буфер обмена, устройства). По умолчанию все опции отключены.

Если у файла нет цифровой подписи, Windows выведет предупреждение «Caution: Unknown remote connection» и пометит издателя как неизвестного (проверить, кто создал файл, в этом случае невозможно). Если подпись есть, система отобразит издателя, однако все равно посоветует пользователю проверить его легитимность перед установкой подключения.

В Microsoft отдельно подчеркивают, что новые механизмы работают только при открытии RDP-файлов. На подключения, которые инициируются напрямую через клиент Windows Remote Desktop, защита не распространяется.

В случае необходимости администраторы могут временно отключить новые проверки. Для этого в ветке реестра HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client нужно изменить значение RedirectionWarningDialogVersion на 1. Впрочем, учитывая, как часто RDP-файлы фигурируют в атаках, специалисты Microsoft настоятельно не рекомендуют этого делать.