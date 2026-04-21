На прошлой неделе на сайте Internet Engineering Task Force (IETF) — организации, которая отвечает за стандарты интернета, был опубликован черновик нового протокола IPv8, которым предлагается заменить IPv6, в частности, удвоив длину привычных IP-адресов. Инициатива вызвала бурное обсуждение в техническом сообществе, а проверка через GPTZero показала, что большая часть документа, вероятно, написана ИИ.

Автор проекта Internet Protocol Version 8 (IPv8) предлагает расширить адресное пространство с 32 до 64 бит, сохранив при этом привычный формат записи. Так, вместо четырех октетов (как в IPv4, например 1.1.1.1) адрес IPv8 будет содержать восемь: 1.1.1.1.1.1.1.1.

При этом главной идеей является полная обратная совместимость с IPv4. Согласно документу, IPv4 рассматривается как подмножество IPv8: адрес с нулевым полем маршрутного префикса — это обычный IPv4-адрес. Благодаря этому существующим устройствам и приложениям не потребуеся модификация.

Расширение до 64 бит создаст пул из 18 446 744 073 709 551 616 адресов — это на порядки больше, чем 4 294 967 296 адресов в IPv4. Впрочем, до 128-битного пространства IPv6 с его 340 ундециллионами адресов все равно далеко.

Помимо расширения адресации, черновик предлагает и переработку сетевой архитектуры. Телеметрия, аутентификация, резолвинг имен, синхронизация времени, контроль доступа и трансляция адресов — все это предлагают объединить в единую платформу Zone Server. Каждый управляемый элемент сети при этом должен будет авторизоваться через токены OAuth2 JWT.

Эксперты в основном отнеслись с опубликованному документу скептически, и на Hacker News драфт буквально разобрали по частям. В итоге в сообществе пришли к выводам, что, во-первых, это не официальное предложение. Любой человек может отправить Internet-Draft в IETF — это не значит, что организация его одобрила или даже рассмотрела. В статусе документа прямо указано, что он не имеет формального положения в процессе стандартизации.

Кроме того, автором документа значится некий Джеймс Тейн (James Thain) из компании One Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Проблема в том, что это имя ни о чем не говорит сетевому сообществу: никому не удалось установить, кто этот человек, и какое отношение он имеет к разработке сетевых протоколов.

Во-вторых, проверка в GPTZero показала, что крупнейшие разделы документа с вероятностью 100% сгенерированы ИИ, а общая оценка «ИИ-происхождения» документа составила 76%. Более того, за четыре дня Тейн успел опубликовать три ревизии основного проекта и десять сопутствующих документов — от архитектуры Zone Server до спецификаций маршрутизации. Это лишь укрепило подозрения, что тексты сгенерированы ИИ.

В-третьих, специалисты указали на серьезные противоречия с моделью OSI. Протокол IP работает на третьем (Network) уровне, а OAuth — на седьмом (Application). Многие сетевые устройства (коммутаторы, простые маршрутизаторы) просто не способны обрабатывать прикладные функции вроде авторизации.

Также в сети оспорили заявления автора документа об интероперабельности. Любой существующий маршрутизатор, свитч, сетевая карта или файрвол, увидев пакет с Version=8, не сможет его распарсить и просто дропнет, пояснили комментаторы. При этом спецификация требует нового API для сокетов, нового типа DNS-записей, новых ARP, ICMP, BGP/OSPF/IS-IS, обязательных Zone Server и OAuth2 на портах коммутаторов. Это прямо противоречит тезису «никаких модификаций не нужно».

Кроме того отмечалось, что номер версии IP 8 ранее уже был присвоен устаревшему P Internet Protocol (PIP).

«Это на две недели опоздавшая первоапрельская шутка?» — иронично подытоживает один пользователей Hacker News.

Стоит отметить, что если черновик не найдет поддержки в IETF, он автоматически будет отозван через шесть месяцев после публикации.