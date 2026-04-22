Конфликт разработчиков альтернативного Telegram-клиента «Телега» (Telega) с компанией Apple выходит на новый уровень. После удаления приложения из App Store и блокировки аккаунта разработчика АО «Телега» направила заявление в Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, что конфликт «Телеги» развивается с марта 2026 года, когда в сети появился анонимный технический разбор клиента. Авторы исследования утверждали, что приложение подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные, использует дополнительный RSA-ключ и блокирует секретные чаты — фактически реализует MITM-атаку, при которой весь MTProto-трафик проходит через российские прокси.

Кроме того, примерно в это же время специалисты RKS Global изучили восемь альтернативных клиентов Telegram для Android и пришли к выводу, что «Телега» передает данные на серверы, расположенные в России. Тогда представители «Телеги» сообщили «Хакеру», что формулировки о подмене серверов и перехвате трафика в публикации RKS Global «не соответствуют действительности и некорректно описывают работу Telegram-клиентов».

Позже в компании Cloudflare отметили рабочие домены проекта (telega.me, api.telega.info, telega.info) как шпионское ПО, удостоверяющий центр GlobalSign отозвал TLS-сертификат, а само приложение удалили из App Store.

Также 9 апреля компания Apple удалила аккаунт разработчика компании, а 17 апреля начала помечать уже установленные на устройствах пользователей копии «Телеги» как вредоносное ПО. В итоге iOS стала блокировать запуск клиента и предлагать его удалить.

Разработчики назвали происходящее «ошибочной классификацией» и сослались на независимые проверки Cloudflare, Seclookup, SOCRadar, Gridinsoft, Criminal IP, Fortinet и Norton, которые, по их словам, подтвердили отсутствие вредоносного кода.

Параллельно с этим в СМИ появились сообщения о том, что «Телега» якобы может превратить iPhone в «кирпич» при обновлении iOS. В частности, блогер Сергей Романцев писал, что обновил три iPhone одновременно, и устройство с установленной «Телегой» якобы не смогло запуститься более десяти часов. Сотрудники нескольких сервисных центров также подтверждали СМИ, что проблемы при обновлении iPhone якобы связаны именно с «Телегой».

В ответ на это разработчики клиента ссылались на документацию Apple, согласно которой приложения в iOS работают в песочнице и не имеют доступа к системным файлам, а проблемы при обновлении связаны с багом самой iOS при наличии системного уведомления о «вредоносном ПО».

Сегодня, 22 апреля, стало известно, что представители АО «Телега» подали заявление в ФАС и просят оценить действия Apple и признать их нарушением статьи 10 закона «О защите конкуренции» — злоупотреблением доминирующим положением.

Среди требований компании: восстановление доступа к аккаунту разработчика и App Store, а также информирование пользователей, ранее удаливших приложение из-за уведомления. Разработчики настаивают, что при возникновении подозрений компания Apple обязана предоставлять конкретные технические претензии и давать разумный срок для их устранения, а не блокировать приложение без объяснения причин.

«Мы считаем, что наше приложение должно быть возвращено в App Store, а процедуры Apple должны измениться так, чтобы другие разработчики не столкнулись с таким произволом, — пишут представители компании в своем Telegram-канале. — Мы считаем, что Apple обязана, при появлении подозрения, давать конкретные технические претензии и предоставлять срок на их устранение. Если, по мнению Apple, мы что-то нарушаем, то мы имеем право знать, что именно, и должны иметь возможность внести нужные изменения. Мы могли бы прояснить свою позицию, но нам просто не дают никакой конкретики. Это произвол со стороны монополиста платформы».

В компании подчеркивают, что за десять дней после удаления аккаунта представители Apple так и не предоставили детали предполагаемых нарушений, результаты экспертизы или рекомендации по устранению проблем.

Кроме того, сообщается, что помимо подачи обращения в ФАС разработчики рассматривают возможность подачи исков к СМИ и блогерам, «распространяющим недостоверную информацию, порочащую нашу репутацию».

UPD.

РБК сообщает: в пресс-службе ФАС заявили, что в действиях американской корпорации Apple могут быть нарушения антимонопольного законодательства. В ведомстве пообещали принять меры реагирования в случае выявления нарушений.