В Google рассказали, что все активнее применяют ИИ-модели Gemini для обнаружения и блокировки вредоносных объявлений на своих рекламных платформах. Так как мошенники и злоумышленники продолжают совершенствовать свои методы обхода модерации, в компании решили ответить на это ИИ-автоматизацией.

Согласно свежему отчету, за 2025 год специалисты Google заблокировали или удалили 8,3 млрд рекламных объявлений и заморозили 24,9 млн аккаунтов рекламодателей. Из этого объема 602 млн объявлений были напрямую связаны со скамом.

В компании признают, что malvertising (распространение малвари через рекламу) остается давней проблемой рекламной сети Google. Атакующие покупают объявления, которые имитируют легитимные бренды и сервисы, а затем перенаправляют пользователей на фишинговые страницы, распространяют вредоносное ПО или крадут криптовалюту. Такие кампании активно используют клоакинг и URL-редиректы, чтобы выглядеть как доверенные сайты (включая домены самой Google и известных порталов для загрузки софта).

Среди недавних примеров такой активности: фальшивые страницы входа, нацеленные на кражу аккаунтов Google Ads, а также малварь, замаскированная под Google Authenticator и Homebrew.

Как отмечают в Google, теперь злоумышленники стали использовать генеративный ИИ, что позволяет им создавать мошенническую рекламу быстрее и в больших масштабах.

«Злоумышленники используют генеративный ИИ для массового создания вводящей в заблуждение рекламы, а Gemini помогает нам обнаруживать и блокировать ее в режиме реального времени. К концу прошлого года большая часть адаптивных поисковых объявлений (Responsive Search Ads) проверялась мгновенно, а вредоносный контент блокировался на этапе отправки. В этом году мы планируем расширить эту возможность на другие рекламные форматы», — пишет Кират Шарма (Keerat Sharma), вице-президент и генеральный менеджер подразделения Ads Privacy and Safety в Google.

По словам представителей Google, раньше системы обнаружения анализировали ключевые слова для выявления вредоносного поведения, а теперь Gemini может обрабатывать миллиарды сигналов, включая поведение и намерения рекламодателей, историю аккаунтов и паттерны кампаний.

Кроме того, повышенная точность ИИ-моделей уже сейчас позволяет сократить число ошибочных блокировок рекламодателей на 80%.

Согласно отчету компании, в прошлом году специалисты Google удалили 1,7 млрд объявлений и заблокировала более 3,3 млн аккаунтов рекламодателей только в США. Основными нарушениями при этом были названы злоупотребления рекламной сетью, а также намеренное введение пользователей в заблуждение.

В компании сообщили, что планируют и дальше расширять применение Gemini, в том числе для анализа дополнительных форматов рекламы и систем модерации.