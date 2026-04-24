Ежеквартальный «Хакер» — глянцевое издание объемом 240 полос (вдвое больше журналов образца 2015 года), который выходит четыре раза в год. Под одной обложкой собраны лучшие публикации за прошедший квартал. Первый номер 2026 года уже добрался до читателей и все еще доступен для заказа, если ты его пропустил.
Что внутри
В этом выпуске тебя ждут 15–20 материалов на плотной глянцевой бумаге — от практических гайдов до хардкорных технических разборов.
Среди статей:
- Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги
- Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах
- Брутфорс с самого начала. Как хакеры и пентестеры подбирают пароли к учетным записям на сайтах
- Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции
- Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек
- Великолепная «семерка». Реанимируем Windows 7 в 2026 году и адаптируем ее к современному интернету
- Возвращение еретика. Как работает новый метод расцензурирования LLM
И другие интересные публикации последних месяцев.
Доставка заказов будет осуществляться компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.