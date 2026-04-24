Полиция Испании ликвидировала крупнейшую испаноязычную пиратскую манга-платформу Tu Manga Online (TMO), которая работала с 2014 года и насчитывала миллионы посетителей в месяц. Четыре связанных с TMO человека задержаны, и при обыске у них изъяты два USB-устройства, спрятанных внутри настенного термометра. На них хранились «холодные» криптокошельки с активами на сумму около 470 000 долларов США.

Платформа Tu Manga Online (также известная как ZonaTMO) предоставляла бесплатный доступ к манге и манхве, генерируя доход за счет агрессивной рекламы. По данным правоохранителей, за годы работы суммарная выручка TMO от рекламы превышала 4,7 млн долларов США. Всплывающие окна отображались при каждом действии пользователя — от выбора тайтла до просмотра каталога.

При этом власти отмечают, что значительная часть рекламы носила порнографический характер, и это вызывало особую обеспокоенность, учитывая, что среди аудитории сайта было много несовершеннолетних.

По оценкам аналитической компании Deepsee, только в ноябре 2024 года TMO вместе со связанными доменами привлекла около миллиарда просмотров. Тогда исследователи связывали платформу с испанской компанией Nakamas Web, зарегистрированной в Альмерии (именно в этом городе в итоге прошла полицейская операция).

Проблемы у TMO начались 18 марта 2026 года, когда сайт стал недоступен. Поначалу ресурс отображал заглушку о «техническом обслуживании», но спустя несколько дней основной домен zonatmo.com получил статус clienthold — стандартная блокировка со стороны регистратора в ответ на юридическое требование.

Как сообщило издание TorrentFreak, за закрытием сайта стоит Ассоциация по продвижению авторских прав за рубежом (Copyright Overseas Promotion Association, COA) — организация, представляющая интересы корейских издателей, включая Kakao и Webtoon. Представители COA, совместно с антипиратской фирмой IP House и испанской юридической компанией Santiago Mediano Abogados, провели многомесячное расследование, после чего передали все собранные доказательства правоохранительным органам.

В ходе обыска в Альмерии полиция обнаружила серверную инфраструктуру, поддерживавшую работу платформы, и установила, что один из подозреваемых разрабатывал второй сайт (предположительно, на случай блокировки основного).

Помимо TMO, власти закрыли сеть связанных ресурсов, включая Visortmo. Всего в рамках операции задержаны четыре человека, однако правоохранители не раскрывают никаких подробностей об их ролях и связи с TMO.

Также правоохранительные органы конфисковали у подозреваемых два USB-устройства, спрятанных внутри настенного термометра. На них находились «холодные» криптокошельки с активами на сумму свыше 470 000 долларов США.

Как отмечает TorrentFreak, закрытие TMO — часть масштабной волны по борьбе с пиратством в сфере манги и аниме. К примеру, в январе 2026 года правоохранители закрыли манга-агрегатор Bato.to, а его оператора обнаружили в Китае и возбудили уголовное дело. В марте 2026 года прекратил работу один из крупнейших пиратских ресурсов с аниме — HiAnime.

Представители COA заявили, что на этом антипиратские действия не заканчиваются: организация продолжает расследования и готовит скоординированные иски в нескольких юрисдикциях.