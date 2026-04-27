Ключевые выводы исследования
Сформирован топ из 94 критических уязвимостей, характерных для атаки на российские организации:
- 53% уязвимостей — критического и высокого уровня риска, позволяющие осуществить недопустимое событие;
- более 70% уязвимостей — типовые ошибки со стороны ИТ-разработки (слабые пароли, ошибки конфигурации, устаревшие версии ПО);
- успешная атака на компанию — это всегда эксплуатация цепочки уязвимостей.
Полученные результаты подтверждают: основной источник риска — не сложные атаки, а системные ошибки в процессах информационной безопасности. При этом распространение атакующего ИИ усиливает эти риски и упрощает их эксплуатацию.
Отраслевой анализ
Распределение уязвимостей оказалось неравномерным. Наибольшее количество уязвимостей пришлось на ИТ, e-commerce и логистику. Самая высокая плотность критических проблем на одну компанию выявлена:
- в сфере образования;
- в государственном секторе;
- в области энергетики.
Это указывает на необходимость учитывать не только общее число уязвимостей, но и их концентрацию внутри отрасли.
Какие уязвимости встречаются чаще всего
Анализ по OWASP Top 10 показал, что лидируют:
- ошибки конфигурации (Security Misconfiguration);
- уязвимости класса инъекций (SQLi, XSS и другие);
- нарушения контроля доступа (IDOR, обход авторизации);
- проблемы с аутентификацией и учетными данными.
Также значительную долю составляют устаревшие компоненты и известные CVE, что говорит о недостаточной зрелости процессов обновления.
Как развиваются реальные атаки
Отчет показывает, что критические инциденты чаще всего возникают не из одной уязвимости, а из цепочек:
- XXE → SSRF → утечка учетных данных → RCE;
- раскрытие ID → брутфорс → устаревший компонент → RCE;
- XSS → SSRF → доступ к внутренним API → удаление данных.
Даже уязвимости среднего уровня при комбинации приводят к полной компрометации системы.
Рекомендации
Эксперты ScanFactory выделили ключевые меры, которые дают максимальный эффект:
- внедрение MFA и контроль учетных записей;
- регулярный патч-менеджмент всех компонентов;
- строгая валидация входных данных;
- контроль бизнес-логики и прав доступа;
- сочетание автоматического сканирования и ручного пентеста.
Вывод
Исследование подтверждает: основные риски на внешнем периметре связаны не с редкими атаками, а с базовыми нарушениями практик безопасности. Фокус на устранении этих проблем позволяет существенно снизить вероятность инцидентов и повысить устойчивость бизнеса.
Полная версия аналитического отчета доступна по ссылке (включает перечень подтвержденных критических уязвимостей и разбор реальных сценариев атак).
