Представители Минцифры прокомментировали жалобы пользователей на недоступность «Госуслуг» и других российских сервисов из-за границы. В ведомстве заверили, что ключевые платформы работают в штатном режиме, а ограничения для пользователей с VPN объяснили соображениями безопасности. В ведомстве сообщают, что скоро на «Госуслугах» появится кнопка для жалоб на ложные срабатывания фильтров.

В Минцифры заявляют, что ключевые российские онлайн-платформы (государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы) продолжают работать для пользователей за рубежом. В частности, «Госуслуги», по утверждению ведомства, стабильно открываются с иностранных IP-адресов.

Если сервис все-таки не открывается из-за рубежа, в министерстве рекомендуют пользователям сменить тип подключения (например, переключиться с Wi-Fi отеля на местный мобильный интернет или попробовать другого оператора).

«Попробуйте переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет, либо воспользуйтесь услугами другого оператора связи, — пишут в ведомстве. — В исключительных случаях при фиксации масштабных DDoS-атак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры. Если вы столкнулись с подобными временными неудобствами, попробуйте повторить попытку немного позже. Это необходимое условие для обеспечения безопасной работы сервисов в современных условиях».

Отдельно в Минцифры объяснили, почему большинство российских сервисов теперь ограничивают доступ для пользователей с включенным VPN. По словам представителей ведомства, это делается для безопасности данных, особенно на государственных порталах, где хранятся персональные данные граждан.

«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — пояснили в Минцифры.

При этом в министерстве признали проблему ложных срабатываний: некоторые пользователи видят предупреждение о необходимости отключения VPN, хотя на самом деле его не используют. Таким людям пока предлагают обращаться в службу поддержки конкретного сервиса и обещают, что на «Госуслугах» в ближайшее время появится специальная кнопка для жалоб на подобные случаи.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала о жалобах туристов, которые не могут пользоваться российскими сервисами и мобильными приложениями за границей. В частности, у россиян возникают проблемы с доступом к «Госуслугам» и онлайн-банкам.

Напомним, что в конце марта Минцифры провело серию совещаний, на которых присутствовали представители более 20 крупных российских компаний («Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, «Авито», X5 и другие). На этих встречах глава ведомства Максут Шадаев поручил компаниям к 15 апреля ограничить доступ к сервисам для пользователей с включенным VPN.

Также СМИ сообщали, что вскоре министерство якобы разослало компаниям «методичку» по выявлению VPN на пользовательских устройствах.