Тайваньская компания Foxconn подтвердила, что ее североамериканские предприятия пострадали от кибератаки. Пока в компании не раскрывают деталей инцидента, однако ответственность за взлом уже взяла на себя вымогательская группировка Nitrogen.

Как сообщили представители Foxconn журналистам, после обнаружения атаки ИБ-команда компании активировала механизмы реагирования и приняла меры для поддержания непрерывной работы производственных площадок. В настоящее время затронутые атакой предприятия постепенно возвращаются к нормальной работе.

Foxconn — крупнейший в мире контрактный производитель электроники. Компания выпускает устройства и комплектующие для Apple, Nvidia, Intel, Google, Dell, AMD и множества других технологических гигантов. В штате Foxconn работают более 900 000 человек, а выручка компании за 2025 год превысила 260 млрд долларов США.

Как отмечает издание Bleeping Computer, вымогательская группировка Nitrogen уже добавила информацию о взломе Foxconn на свой сайт для публикации утечек. Хакеры утверждают, что похитили у компании около 8 Тбайт данных и более 11 млн файлов.

Среди украденной информации якобы были конфиденциальные инструкции, внутренние проекты, чертежи и техническая документация, связанная с клиентами компании (включая Apple, Intel, Google, Nvidia и Dell).

В качестве доказательства своих слов злоумышленники опубликовали несколько скриншотов с фрагментами данных. При этом в самой Foxconn не стали подтверждать, действительно ли информация клиентов была скомпрометирована.

Nitrogen — сравнительно молодая вымогательская группировка. Исследователи связывают ее с малварью, появившейся еще в 2023 году и использовавшейся для доставки BlackCat/ALPHV. Позже злоумышленники создали собственный шифровальщик на базе утекшего билдера Conti 2.

Следует отметить, что в феврале 2026 года специалисты Coveware предупреждали: шифровальщик Nitrogen для VMware ESXi содержит критическую ошибку. Из-за бага вредонос шифрует файлы неправильным ключом, и восстановить данные не могут даже сами вымогатели. То есть выплата выкупа в ряде случаев может оказаться бесполезной.