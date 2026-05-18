ИБ-исследователь Chaotic Eclipse (он же Nightmare Eclipse) опубликовал на GitHub новый 0-day-эксплоит для Windows под названием MiniPlasma. Уязвимость позволяет локально повысить привилегии до уровня SYSTEM на полностью пропатченных системах под управлением Windows 11.

По словам специалиста, проблема связана с драйвером Cloud Filter (cldflt.sys) и функцией HsmOsBlockPlaceholderAccess. Причем речь идет не о новом баге: как утверждает Chaotic Eclipse, Microsoft так и не устранила уязвимость, о которой еще в сентябре 2020 года сообщал эксперт Google Project Zero Джеймс Форшоу (James Forshaw).

Тогда проблема получила идентификатор CVE-2020-17103, и в декабре 2020 года представители Microsoft заявили, что выпустили исправление. Однако теперь исследователь утверждает, что баг все еще работает без каких-либо изменений в оригинальном PoC-коде.

«После расследования выяснилось, что та самая проблема, о которой Google Project Zero сообщила Microsoft, по-прежнему существует и не исправлена», — пишет Chaotic Eclipse. По его словам, непонятно, действительно ли баг никогда не патчили или исправление позже «тихо откатили».

Журналисты Bleeping Computer сообщают, что протестировали эксплоит на полностью обновленной Windows 11 Pro с установленными майскими патчами. Используя обычную учетную запись пользователя, они смогли открыть командную строку с привилегиями SYSTEM.

Работоспособность MiniPlasma подтвердил и ведущий аналитик по уязвимостям компании Tharros Уилл Дорманн (Will Dormann). Правда, по его словам, эксплоит не срабатывает в последних Insider Canary-сборках Windows 11, что может говорить о скрытом исправлении проблемы в тестовых версиях ОС.

Предполагается, уязвимость связана с недокументированным API CfAbortHydration и ошибкой в том, как драйвер Windows Cloud Filter обрабатывает создание ключей реестра. Так, в оригинальном отчете Форшоу говорилось, что этот баг позволяет создавать произвольные ключи реестра в hive .DEFAULT без корректных проверок доступа, что это открывает путь к повышению привилегий.

Напомним, MiniPlasma — не первый 0-day-эксплоит, опубликованный Nightmare Eclipse. В апреле и мае 2026 года исследователь обнародовал эксплоиты BlueHammer, RedSun и UnDefend, а позже опубликовал эксплоиты YellowKey (обход BitLocker) и GreenPlasma (баг для локального повышения привилегий).

При этом он открыто заявляет, что раскрывает 0-day в знак протеста против политики Microsoft и работы специалистов Microsoft Security Response Center (MSRC). Исследователь утверждает, что представители компании якобы угрожали ему и обещали «разрушить его жизнь».

Ранее в Microsoft сообщали журналистам, что придерживаются принципа скоординированного раскрытия уязвимостей, при котором детали багов публикуются только после выхода исправлений. В компании заверили, что расследуют все сообщения об уязвимостях, чтобы как можно быстрее выпускать исправления для защиты пользователей.