Представители Mozilla раскритиковали британские власти за попытки запретить VPN в рамках закона Online Safety Act. В организации предупредили, что борьба с инструментами анонимизации не решит проблему обхода возрастных проверок, но ударит по приватности и безопасности миллионов обычных пользователей.

Поводом для критики стало обсуждение, запущенное британским Министерством науки, инноваций и технологий (Department for Science, Innovation and Technology, DSIT) и посвященное «безопасному взрослению в цифровом мире». В частности, ведомство собирает мнения о том, как защитить детей в интернете и бороться с обходом возрастных проверок. На фоне массового обхода таких проверок через VPN чиновники начали обсуждать ограничения уже для самих VPN-сервисов.

В Mozilla напомнили, что VPN — это не «инструмент для обхода запретов подростками», а базовая часть современной интернет-безопасности. VPN-сервисы используются для защиты трафика в публичных Wi-Fi-сетях, удаленной работы, обхода цензуры и защиты от трекинга.

«VPN являются критически важным инструментом для обеспечения приватности и безопасности пользователей всех возрастов», — заявила менеджер Mozilla по вопросам публичной политики Свеа Виндвер (Svea Windwehr). По ее словам, VPN позволяют скрывать IP-адреса, мешают профилированию пользователей и помогают сократить масштабы отслеживания в сети.

В организации пишут, что британские власти пытаются бороться не с причиной, а с ее последствиями. После запуска обязательных проверок возраста популярность VPN в Великобритании резко выросла: пользователи не захотели передавать сайтам документы, селфи и другие чувствительные данные ради доступа к контенту для взрослых. Позже внимание регуляторов переключилось уже на сами VPN. Например, комиссар по правам детей в Англии Рейчел де Суза (Rachel de Souza) ранее предлагала ограничить использование VPN несовершеннолетними.

Отметим, что пока в Великобритании не приняли прямой запрет на использование VPN, однако давление на такие сервисы растет. После вступления в силу Online Safety Act в 2025 году сайты с контентом для взрослых начали требовать обязательную проверку возраста (посредством предоставления документов, данных банковских карт или распознавания лиц). Так как на этом фоне количество загрузок VPN в Великобритании увеличилось в разы, власти обсуждают новые меры: от проверок возраста для VPN-сервисов до полного запрета использования VPN несовершеннолетними.

В свою очередь представители Mozilla утверждают, что VPN вообще не являются главным способом обхода ограничений. Компания ссылается на исследования Internet Matters, согласно которым лишь 8% детей использует VPN, причем еще меньше — именно для обхода возрастных проверок (66% используют VPN для защиты личных данных). Гораздо чаще подростки используют фейковые даты рождения, чужие аккаунты или слабые системы проверки возраста. К примеру, ранее британские СМИ сообщали, как некоторые системы распознавания лиц удавалось обмануть с помощью нарисованных усов.

Еще одна проблема, на которую указали в Mozilla: если власти решат ввести проверку возраста для VPN-сервисов. В этом случае пользователи будут вынуждены сначала передавать персональные данные сервисам, задача которых как раз заключается в минимизации сбора информации.

В обращении подчеркивается, что индустрия движется ровно в противоположную сторону. В частности, разработчики Mozilla уже тестируют встроенный в Firefox VPN, и похожие функции постепенно появляются и в других браузерах. То есть регуляторам придется бороться не с отдельными приложениями, а с функциями, встроенными в современный веб.

В своем обращении представители Mozilla несколько раз используют формулировку «safety through surveillance» — «безопасность посредством слежки». В компании считают, что власти пытаются решить проблему тотальным контролем за пользователями вместо того, чтобы разбираться с рекомендательными алгоритмами, механиками вовлечения и устройством самих платформ, которые сами создают большую часть онлайн-рисков.