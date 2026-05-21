В Discord заработало сквозное шифрование (end-to-end encryption, E2EE) по умолчанию для голосовых и видеозвонков. Теперь E2EE будет использоваться во всех личных и групповых звонках, голосовых каналах и трансляциях Go Live, и пользователям не понадобится включать защиту вручную.

Как сообщают в компании, развертывание новой функциональности завершилось еще в марте 2026 года, однако объявить об этом в Discord решили только сейчас, после масштабного тестирования. Разработчики уже начали удалять из клиентов код, отвечающий за поддержку незашифрованных соединений.

Для реализации E2EE компания расширила возможности открытого протокола DAVE (Discord Audio & Video Encryption), впервые представленного в сентябре 2024 года. Протокол разрабатывался при участии специалистов компании Trail of Bits.

Теперь DAVE работает на всех платформах, где доступен Discord: Windows, macOS, Linux, мобильных устройствах, в браузерах, а также на PlayStation, Xbox и в виде SDK. Исключением остаются только Stage Channels — публичные каналы для массовых выступлений и трансляций.

В основе DAVE лежат технология WebRTC encoded transforms, протокол Messaging Layer Security (MLS) для обмена ключами в групповых сессиях, а также временные идентификационные ключи. Такой подход позволяет защищать звонки и видеосвязь, не оказывая влияния на стабильность соединения, даже если участники подключаются или покидают разговор.

В компании рассказали, что внедрение сквозного шифрования оказалось непростой задачей. Одной из главных целей было сохранение низких задержек, чтобы изменения были незаметны для пользователей. Например, инженерам пришлось отдельно решать проблему совместимости с Firefox и сотрудничать с Mozilla, чтобы устранить баг на стороне браузера.

При этом распространять сквозное шифрование на текстовые сообщения в Discord пока не планируется. В компании объясняют это серьезными инженерными ограничениями: текстовая инфраструктура сервиса изначально создавалась с расчетом на отсутствие E2EE, поэтому переход потребовал бы масштабной переработки архитектуры платформы.