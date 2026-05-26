СМИ сообщают, что компания Anthropic, вероятно, готовится к публичному релизу ИИ-модели Mythos. В апреле разработчики предупреждали, что модель настолько эффективна в вопросах компьютерной безопасности, что открытый релиз может создать серьезные риски для всей цифровой инфраструктуры.

Напомним, в апреле 2026 года Anthropic громко анонсировала Claude Mythos Preview и заявила, что модель так эффективна в поиске уязвимостей и создании эксплоитов, что ее публичный релиз может создать настоящий хаос.

Вместо этого компания запустила Project Glasswing — закрытую программу, в рамках которой около 50 партнеров (среди них Amazon Web Services, Apple, Cisco, CrowdStrike, Google, Microsoft, Nvidia и другие) получили доступ к модели для поиска проблем в собственных продуктах. Также доступ к модели решили выдать ограниченному числу организаций и опенсорсных проектов через Linux Foundation.

Как сообщали в компании, Mythos заметно превосходит Claude Opus 4.7 при анализе кода и автономной работе, а также модель якобы научилась самостоятельно проводить полноценные кибератаки «на профессиональном уровне».

В итоге представители Anthropic писали, что в краткосрочной перспективе подобные инструменты скорее помогут атакующим, нежели защитникам. В компании опасались, что злоумышленники смогут автоматически находить и эксплуатировать тысячи незакрытых уязвимостей в популярном ПО.

В конце прошлой недели в Anthropic опубликовали первый отчет о работе Project Glasswing, в котором сообщалось, что за время работы инициативы модель уже просканировала более 1000 опенсорсных проектов, лежащих в основе корпоративной инфраструктуры и значительной части интернета. В результате Mythos обнаружила более 23 000 уязвимостей, более 6200 их которых получили оценки high или critical.

Из 1752 критичных и высокоопасных багов, которые уже проверили вручную, 90,6% подтвердились как реальные уязвимости. При этом часть участников программы признала, что поток найденных проблем превышает возможности команд по выпуску патчей.

Однако, как сообщает издание Bleeping Computer, вероятно, Anthropic готовит Mythos к более широкому запуску. Дело в том, что на днях пользователи обнаружили упоминания модели claude-mythos-1-preview в Claude Code и Claude Security. Более того, некоторые успели увидеть возможность переключения на Mythos в публичной версии Claude Code, прежде чем его снова скрыли.

На прошлой неделе представители Anthropic уже заявили в отчете, что в «ближайшем будущем» планируют открыть публичный доступ к моделям класса Mythos, но лишь после создания «более сильных» механизмов защиты. Судя по появлению модели в Claude Code, этот момент может быть не за горами.