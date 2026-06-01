Правоохранительные органы Нидерландов сообщили о ликвидации одного из крупнейших ботнетов последних лет. В ходе совместной операции полиции и Национального центра кибербезопасности страны (NCSC) были изъяты более 200 серверов, которые использовались для управления сетью из 17 млн зараженных устройств.

По данным следствия, ботнет состоял из ПК, смартфонов, планшетов и различных IoT-устройств. Скомпрометированная техника использовалась для проведения кибератак и другой преступной активности. Вся серверная инфраструктура ботнета располагалась на территории Нидерландов.

Расследование началось после того, как о подозрительной сети сообщил некий независимый исследователь. После проверки полиция изъяла часть серверов у местного хостинг-провайдера, а сам провайдер отключил инфраструктуру ботнета, обнаружив, что она использовалась в противозаконных целях.

Интересно, что название ботнета правоохранители не раскрывают. Однако местное издание NL Times сообщило, что операция связана с Asocks — компанией, предоставляющей своим клиентам резидентные прокси, которые позволяют пропускать трафик через устройства третьих лиц и часто используются для сокрытия реального местоположения или личности пользователя.

На сайте Asocks сказано, что платформа предоставляет корпоративные, домашние и мобильные прокси по подписке стоимостью от 5 до 15 долларов США в месяц. В компании заявляют, что в наличии имеются миллионы IP-адресов по всему миру.

Сами по себе резидентные прокси не являются незаконными и нередко применяются для обхода географических ограничений или защиты приватности. Однако их нередко используют злоумышленники, применяя чужие устройства для DDoS-атак, фишинга, размещения управляющих серверов ботнетов и другой вредоносной активности.

Следует отметить, что еще в 2024 году специалисты компании Human Security опубликовали исследование, посвященное ботнету PROXYLIB, который они связывали с инфраструктурой Asocks. Исследователи писали, что в ботнет вовлечены десятки приложений для Android, причем без ведома их авторов (через вредоносный SDK). По оценкам компании, на тот момент в прокси-ботнет были вовлечены около 190 000 устройств.

Пока неизвестно, каким образом были заражены 17 млн устройств из ботнета, ликвидированного голландскими властями. Эксперты отмечают, что подобные сети обычно растут за счет эксплуатации уязвимостей, вредоносных приложений и различных схем с прокси-малварью, когда устройство начинает предоставлять свой интернет-канал третьим сторонам (без ведома пользователя).