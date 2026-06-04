Вечером 3 июня 2026 года приложение Max было удалено из App Store. Разработчики подтвердили, что в настоящее время мессенджер недоступен в магазине Apple, но причины удаления пока остаются неизвестными.

Никаких официальных комментариев со стороны представителей Apple пока не поступало. Также неясно, связано ли исчезновение приложения с нарушением правил магазина, технической ошибкой или какими-либо другими причинами.

Разработчики Max подтвердили, что приложение действительно пропало из каталога App Store. При этом представители сервиса подчеркивают, что для пользователей, которые уже установили мессенджер на свои устройства, ничего не изменится и Max продолжит работать.

Официальное заявление гласит, что разработчики уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления, и сейчас ведется работа над решением проблемы.

Пока приложение отсутствует в App Store, пользователям предлагают загружать его через другие площадки. В компании напоминают, что Max по-прежнему доступен в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также на официальном сайте проекта.