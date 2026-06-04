Специалисты компании Socket обнаружили необычный вредоносный пакет Sicoob.Sdk в репозитории NuGet. Малварь маскировалась под официальный C# SDK для работы с API бразильской финансовой кооперативной системы Sicoob и похищала данные, необходимые для аутентификации компаний в банковской инфраструктуре.

По данным исследователей, вредоносный код присутствовал в версиях пакета с 2.0.0 по 2.0.4, и малварь успели загрузить более 500 раз.

Sicoob — одна из крупнейших финансовых кооперативных систем Бразилии. Компании используют ее API для автоматизации банковских операций, включая обработку мгновенных платежей и генерацию динамических QR-кодов платежной системы Pix.

Как объясняют эксперты, вредоносный пакет собирал данные в тот момент, когда разработчик создавал экземпляр клиента SicoobClient: библиотека считывала с диска PFX-сертификат, кодировала его содержимое в Base64 и передавала на сторонний сервер вместе с идентификатором клиента и паролем к сертификату.

Однако только этим возможности вредоноса не ограничивались. Пакет также перехватывал ответы Boleto API и тоже отправлял их своим операторам. Boleto — популярный в Бразилии платежный механизм для онлайн- и офлайн-покупок. Такие данные могут содержать суммы платежей, сроки оплаты, идентификаторы транзакций, а также сведения о плательщиках и получателях средств.

В Socket предупреждают, что особую опасность могут представлять похищенные сертификаты. Дело в том, что после получения PFX-файла и пароля к нему, злоумышленники могут выдать себя за легитимную интеграцию с банковским API и выполнять операции от имени пострадавшей организации. Хуже того, компрометация таких учетных данных может привести к утечке финансовой информации клиентов и злоупотреблениям при проведении платежей.

Также исследователи подчеркивают, что малварь активно продвигалась через «Режим ИИ» в Google. Система рекомендовала Sicoob.Sdk как легитимную библиотеку для работы с API банка, что могло привести к дополнительным заражениям среди разработчиков.

После получения уведомления от исследователей администраторы NuGet заблокировали вредоносный пакет. Также выяснилось, что аккаунт sicoob, опубликовавший Sicoob.Sdk, разместил еще 11 пакетов, которые суммарно набрали около 6000 загрузок.

Организациям, которые использовали Sicoob.Sdk, рекомендуют немедленно удалить пакет, считать все связанные PFX-сертификаты скомпрометированными, заменить сертификаты и пароли, а также проверить журналы аутентификации и API на предмет подозрительной активности.