По данным СМИ, представители Роскомнадзора (РКН) обсуждают с российскими ИТ-компаниями создание единого государственного VPN для разработчиков. Эта идея якобы прозвучала на закрытом совещании с участием представителей крупных российских вендоров ПО.

Как сообщило издание The Bell (признано иностранным агентом в РФ) со ссылкой на собственные источники, встреча прошла 8 июня 2026 года, и в ней принимали участие представители «Яндекса», VK, 1С, InfoWatch, Positive Technologies и других компаний, а со стороны регулятора выступал заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков.

Поводом для обсуждения стали участившиеся проблемы с доступом к зарубежным сервисам разработки. В частности, в последние месяцы российские пользователи неоднократно жаловались на проблемы с GitHub, PyPI, Figma, а также репозиториями Debian и Rust. При этом в Роскомнадзоре сообщали, что доступ к платформам не ограничивается.

Как утверждают собеседники издания, совещание носило установочный характер и в будущем таких встреч будет больше. В качестве временной меры представители РКН предложили компаниям оперативно сообщать о возникающих проблемах. Предполагается, что в таких случаях доступ к необходимым ресурсам смогут восстанавливать в «ручном» режиме через взаимодействие с регулятором.

Но одной из главных тем встречи, по словам источников, стало создание единого «ГосVPN» со сложной архитектурой, через который разработчики смогут получать доступ к зарубежным ресурсам. При этом никаких подробностей об этом сервисе пока нет, и источники утверждают, что детально обсуждать проект планируют на следующих заседаниях.

Отмечается, что эта инициатива не вызвала энтузиазма у участников рынка. Собеседники издания отметили, что использование единой точки доступа может упростить зарубежным компаниям применение географических и санкционных блокировок: если все российские разработчики будут выходить в сеть через одну инфраструктуру, выявлять и ограничивать такой трафик станет проще.

Также участники обсуждения указали и на другую проблему. По их мнению, появление специального канала доступа для отдельных категорий пользователей может разделить аудиторию на тех, кто имеет полноценный доступ к зарубежным сервисам, и всех остальных. При этом неясно, кто именно будет определять, каким компаниям и специалистам могут разрешить пользоваться таким инструментом.

В настоящее время никаких официальных комментариев о возможном создании «ГосVPN» от представителей Роскомнадзора не поступало.