Специалистам GitHub пришлось отключить 73 репозитория компании Microsoft, так как в них проник червь Miasma. Под удар попали проекты, размещенные в организациях Azure, Azure-Samples, Microsoft и MicrosoftDocs. При попытке открыть такие репозитории пользователи могут увидеть стандартное уведомление о блокировке из-за нарушения правил платформы.

По данным исследователей из OpenSourceMalware и StepSecurity, атака началась с того, что злоумышленники получили доступ к учетной записи одного из контрибьюторов и добавили вредоносный коммит в репозиторий Azure/durabletask.

В код были добавлены конфигурационные файлы, приводившие к удаленному выполнению кода на машине разработчика, если тот открывал репозиторий в IDE или ИИ-инструментах (Claude Code, Gemini CLI или Cursor).

Вскоре после этого начали поступать сообщения о сбоях CI/CD-пайплайнов. Особенно сильно инцидент сказался на Azure/functions-action, который используется для деплоя приложений в Azure. После отключения репозитория перестали корректно работать все воркфлоу, связанные с Azure/functions-action@v1.

Как отмечают специалисты, автоматические механизмы GitHub сработали оперативно: платформа обнаружила признаки заражения и отключила все затронутые репозитории менее чем за две минуты, причем блокировка происходила двумя волнами.

Наиболее важной деталью этой кампании эксперты считают повторную компрометацию Azure/durabletask. Дело в том, что 19 мая злоумышленники уже использовали пакет durabletask в PyPI для распространения инфостилера, нацеленного на Linux-разработчиков. Тогда вредонос искал и похищал облачные секреты, токены и конфигурации инструментов разработки.

Теперь под удар попал не только исходный репозиторий, но и другие проекты экосистемы Durable Task: реализации для .NET, Go, JavaScript, MSSQL и ряд связанных компонентов. По мнению исследователей, это может говорить о том, что злоумышленники не потеряли доступ к ранее скомпрометированным учетным данным.

Напомним, что малварь Miasma считается вариацией червя Shai-Hulud, исходный код которого группировка TeamPCP опубликовала в открытом доступе в мае 2026 года. Исследователи отмечают, что Miasma продолжает развиваться, и за последние дни были зафиксированы десятки новых заражений в экосистемах npm и GitHub, а также найдены более 90 репозиториев, автоматически созданных малварью для публикации похищенных у жертв секретов.

Кроме того, аналитики из компании SafeDep пишут, что теперь операторы Miasma начали отходить от привычной схемы с публикацией зараженных пакетов. Вместо этого злоумышленники внедряют вредоносный код напрямую в популярные GitHub-репозитории. Так, в одном из изученных случаев в репозиторий был добавлен загрузчик размером 4,3 МБ, который автоматически запускался при открытии через Claude Code, Gemini CLI, Cursor, VS Code, а также при запуске скрипта npm test.

Исследователи подчеркивают, что червь не эксплуатирует какие-либо уязвимости в npm или GitHub и не обходит защитные механизмы. Вместо этого малварь эксплуатирует саму модель доверия, на которой построены современные цепочки поставок. Основная проблема заключается в том, что если релиз публикует легитимный мейнтейнер, то для инфраструктуры это выглядит как обычное обновление.