На конференции WWDC 2026 инженеры Apple представили новую функцию Apple Intelligence, которая призвана избавить пользователей от слабых и скомпрометированных паролей. В iOS 27 появится «агентный» менеджер паролей, который сможет не только предупреждать об угрозах, но и без участия пользователя автоматически менять небезопасные пароли на более надежные.

В настоящее время Safari и приложение Passwords уже могут обнаруживать слабые, повторно используемые или скомпрометированные учетные данные. К примеру, при регистрации нового аккаунта система предупредит пользователя о ненадежном пароле и предложит сгенерировать более стойкий вариант.

Однако до сих пор все ограничивалось уведомлением, а устранять проблему пользователю предлагалось вручную. Теперь этот процесс планируется автоматизировать.

В Apple рассказали, что Passwords и Safari получат поддержку так называемых агентных действий (agentic actions). Иными словами, ИИ сможет самостоятельно выполнять определенные задачи от имени пользователя. В случае с паролями речь идет об автоматической смене учетных данных для поддерживаемых сервисов.

Если система обнаружит слабый или уже скомпрометированный пароль, она сможет самостоятельно изменить его на более надежный, сохранив новые данные в менеджере паролей.

Так как отдельное внимание в компании уделяют вопросам конфиденциальности, в Apple подчеркивают, что новая функциональность работает на базе следующего поколения Foundation Models — собственных моделей компании, которые используются в экосистеме Apple Intelligence. При этом в компании подтвердили, что Foundation Models создавались с использованием технологий Google. По словам разработчиков, для обучения и доработки собственных моделей Apple применялись модели семейства Gemini.

Как поясняют представители Apple, большинство операций выполняется непосредственно на устройстве пользователя. Если для работы функции требуются облачные ресурсы, запросы обрабатываются через инфраструктуру Private Cloud Compute.

Утверждается, что при таком подходе персональные данные не сохраняются на серверах компании и остаются недоступны как для самой Apple, так и для третьих лиц.

Запуск обновленного менеджера паролей и других новых функций Apple Intelligence запланирован на вторую половину 2026 года вместе с релизом iOS 27.