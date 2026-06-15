Всего через несколько дней после запуска ИИ-моделей Fable 5 и Mythos 5 компания Anthropic была вынуждена ограничить доступ к ним для всех пользователей. Причиной стало распоряжение правительства США, которое потребовало запретить использование этих моделей любыми иностранными гражданами — независимо от того, находятся они на территории США или за их пределами.

Как сообщили в компании, директива поступила вечером 12 июня. В документе власти ссылаются на соображения национальной безопасности и фактически вводят экспортные ограничения для обеих моделей. Причем запрет на использование Fable 5 и Mythos 5 распространяется даже на иностранных сотрудников самой Anthropic.

В компании пояснили, что быстро выполнить такое требование и выборочно ограничить пользователей оказалось невозможно. Поэтому доступ к моделям пришлось отключить для всех клиентов без исключения. Остальные модели Anthropic, включая Claude Opus 4.8, продолжили работать в штатном режиме.

Напомним, что Fable 5 представляет собой ограниченную версию нашумевшей Mythos. Модели построены на единой базе, однако в Fable встроены дополнительные механизмы защиты. Так, модель должна ограничивать ответы на потенциально опасные запросы в области кибербезопасности, биологии и химии, которые могут помочь в разработке эксплоитов, биологических и химических угроз. Более мощная версия Mythos 5 по-прежнему доступна только проверенным государственным структурам и партнерам из научной сферы.

По информации издания Axios, поводом для вмешательства властей стали сообщения о джейлбрейке, созданном исследователем Pliny the Liberator и позволяющем обходить часть защитных механизмов Fable 5. Источники издания утверждают, что администрация Дональда Трампа потребовала приостановить распространение моделей, чтобы государственные структуры успели подготовиться к потенциальным угрозам. Предполагается, что этот процесс может занять несколько недель.

В самой Anthropic считают реакцию правительства чрезмерной. В компании заявляют, что получили лишь устные сведения о «потенциальном ограниченном джейлбрейке», который сводится к тому, что модель может анализировать определенную кодовую базу и искать в ней программные ошибки. Разработчики подчеркивают, что обнаруженные возможности не выходят за рамки того, что способны делать другие публично доступные модели (в частности, GPT-5.5).

Также в компании заявляют, что опубликованные исследователем примеры не демонстрируют полноценный джейлбрейк: часть скриншотов якобы вообще не относится к Fable 5, а остальные содержат лишь общедоступную информацию.

«Мы выполняем юридически обязательное распоряжение правительства и отключаем доступ к Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей. Однако мы не согласны с тем, что обнаружение узкоспециализированного потенциального джейлбрейка должно приводить к отзыву коммерческой модели, развернутой для сотен миллионов людей», — подчеркивается в заявлении компании.

По мнению представителей Anthropic, если применять такой подход ко всей индустрии, выпуск новых передовых моделей может фактически стать невозможным.

В Anthropic называют происходящее недоразумением и рассчитывают восстановить доступ к моделям в скором времени. Кроме того, в компании раскритиковали сам механизм принятия решения, заявив, что подобные меры должны основываться на прозрачных процедурах, технических фактах и понятных критериях оценки рисков.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, источником опасений правительства могли стать результаты внутреннего тестирования Amazon — одного из крупнейших инвесторов Anthropic. По данным журналистов, незадолго до блокировки моделей глава Amazon Энди Джесси (Andy Jassy) обсуждал с представителями американских властей результаты исследований, в ходе которых от Fable 5 якобы удалось получить информацию, потенциально пригодную для проведения разрушительных кибератак.

Представители Amazon подтвердили изданию лишь то, что власти регулярно консультируются с компанией по вопросам безопасности, однако отказались раскрывать детали обсуждений.

В свою очередь, бывший ИИ-советник администрации Трампа Дэвид Сакс (David Sacks) утверждает, что некий «надежный партнер» правительства и Anthropic продемонстрировал работоспособный джейлбрейк модели. По его словам, администрация предложила генеральному директору компании Дарио Амодеи (Dario Amodei) устранить проблему или отозвать модель, однако стороны не сумели прийти к соглашению.