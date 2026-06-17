Индийские власти временно заблокировали Telegram из-за утечек экзаменационных материалов перед пересдачей крупнейшего медицинского экзамена страны. Павел Дуров назвал это решение ошибкой, а затем заявил, что индийский оператор Reliance пытался нарушить доступность мессенджера за пределами страны с помощью несанкционированных BGP-анонсов.

На этой неделе Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии распорядилось заблокировать Telegram до 22 июня 2026 года. Временная блокировка связана с пересдачей экзамена NEET (UG) — крупнейшего вступительного теста для будущих студентов медицинских вузов, который ежегодно проходят миллионы человек.

В Национальном агентстве по тестированию (National Testing Agency, NTA) заявили, что мошенники использовали Telegram для продажи фальшивых экзаменационных материалов и распространяли дезинформацию перед повторным экзаменом, назначенным на 21 июня. Кроме того, регулятор потребовал отключить в мессенджере функцию редактирования сообщений до конца месяца. В NTA считают, что эту функцию использовали для создания фальшивых утечек: злоумышленники редактировали старые сообщения уже после проведения экзамена, а затем утверждали, что информация была опубликована заранее.

Павел Дуров раскритиковал решение индийских властей в своем Telegram-канале. Он заявил, что недельная блокировка мессенджера лишь ударит по обычным пользователям, а не по тем, кто действительно стоит за утечками:

«Министерство информационных технологий Индии заблокировало Telegram на неделю из-за того, что некоторые пользователи делились утекшими экзаменационными вопросами. Это наказывает 150 млн обычных пользователей Telegram в Индии, а не инсайдеров, сливших материалы экзаменов в сеть».

Кроме того, по его словам, запрет не дал ожидаемого эффекта:

«И запрет ничего не остановил. Утечки просто переместились в другие приложения».

Дуров подчеркивает, что Telegram активно сотрудничал с властями и боролся с подобным контентом самостоятельно. По его словам, за последние недели были удалены сотни каналов, распространявших экзаменационные материалы, и заблокированы связанные с этим мошеннические схемы.

Также он напомнил, что команда Telegram сделала отметку «изменено» более заметной, чтобы усложнить так называемые backdating-схемы, когда злоумышленники редактируют старые сообщения и выдают их за опубликованные заранее.

Вскоре после этого Дуров опубликовал еще одно сообщение, в котором заявил, что индийский телеком-гигант Reliance пытается нарушить доступ к Telegram не только внутри страны, но и за ее пределами при помощи BGP-атаки.

«Reliance саботирует доступ к Telegram для миллионов пользователей за пределами Индии, включая ОАЭ, используя метод, известный как BGP hijacking, — пишет Дуров. — Саботаж, похоже, является умышленным, так как Reliance игнорирует многочисленные сообщения [о проблеме]. Это может быть частью конкурентной войны, поскольку Reliance частично принадлежит Meta* — компании, стоящей за WhatsApp. Сетевым операторам рекомендуется отклонять неавторизованные BGP-анонсы Reliance (AS18101) для предотвращения перехвата маршрутов и обеспечения стабильного доступа к интернету для своих пользователей».

Кроме того, глава Telegram предполагает, что Reliance или WhatsApp могут быть причастны к лоббированию недавнего запрета на работу мессенджера в Индии.

Спустя четыре часа после публикации исходного сообщения Дуров отредактировал его и заявил, что проблемы с BGP-маршрутизацией прекратились.

Между тем правозащитники тоже раскритиковали действия индийских властей. В организации Internet Freedom Foundation (IFF) назвали блокировку Telegram несоразмерной и усомнились в том, что закон позволяет правительству отключать платформу полностью вместо блокировки конкретного контента.