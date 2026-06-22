Исследователи Qianxin XLab обнаружили неизвестный ранее ботнет AryStinger, который уже заразил более 4000 устаревших роутеров по всему миру. Малварь превращает скомпрометированные девайсы в прокси и использует их для выполнения сканирований, туннелирования трафика и других действий.

Специалисты пишут, что зараженные устройства работают как удаленно управляемые «исполнители». Так, операторы ботнета могут разбивать масштабные задачи на небольшие части и распределять их между множеством зараженных роутеров для параллельного выполнения.

«Благодаря такой распределенной архитектуре атакующие могут эффективно провести предварительную разведку и повысить шансы на успех последующих атак», — объясняют исследователи.

Но возможности AryStinger не ограничиваются только поиском новых целей и проксированием вредоносного трафика. Малварь способна менять настройки DNS, перенаправлять браузерный трафик пользователя, а также незаметно отслеживать и потенциально похищать весь входящий и исходящий сетевой трафик.

Для заражения ботнет эксплуатирует старые уязвимости CVE-2013-3307, CVE-2016-5681 и CVE-2025-11837, а основными целями атак являются роутеры D-Link DIR-850L и DIR-818LW, которые давно не получают обновлений. При этом отмечается, что ранее эти же модели атаковал ботнет AVrecon, который в 2023 году вывели из строя специалисты компании Lumen.

Согласно данным Qianxin XLab, почти половина зараженных устройств находится в Южной Корее — 48,5%. Еще 31,8% приходится на Китай, 6,4% — на Швецию, 3,5% — на Малайзию и 2,5% — на Сингапур.

Исследователи выявили два варианта AryStinger. Одна версия написана на C и в основном атакует устаревшие роутеры, тогда как другой вариант, написанный на Go, нацелен на NAS.

Хотя второй вариант пока менее распространен, эксперты предупреждают, что он обладает более широкими возможностями. В частности, NAS-версия может проводить IP- и DNS-сканирование, запускать команды и дополнительные полезные нагрузки, а также проводить разведку в локальной сети с помощью опенсорсных инструментов для пентеста.

NAS-вариант малвари поддерживает шелл-команды, а также может выполнять исходный код на Go, Java и Python. Правда, отмечается, что для компиляции такого кода в зараженной системе должны присутствовать соответствующие рантаймы. Кроме того, из-за этой активности малварь становится намного заметнее для защитных решений.

Также в отчете подчеркивается, что распределенную инфраструктуру AryStinger в теории можно использовать и для генерации огромного числа DNS-запросов к резолверам. Но пока подобных атак зафиксировано не было.