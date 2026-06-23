Специалисты Microsoft предупреждают о проблеме, которая возникает после установки июньских обновлений для Windows. При окончательном удалении файла из «Корзины» система показывает в окне подтверждения не исходное имя объекта, а его внутреннее служебное название (например, $Rxxxxx.ext).

Баг затрагивает все поддерживаемые клиентские и серверные версии Windows. Так, в список пострадавших вошли Windows 11 версий 26H1, 25H2, 24H2 и 23H2, Windows 10 22H2, а также Windows 10 Enterprise LTSC 2021, LTSC 2019 и LTSB 2016. Что касается серверных версий, ошибка затронула Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016, 2012 R2 и 2012.

Как объясняют в Microsoft, файлы не переименовываются на самом деле, и в «Корзине» по-прежнему отображаются их настоящие имена, а в случае восстановления объекты возвращаются на прежнее место с исходным названием.

Баг проявляется только в диалоге подтверждения окончательного удаления. Например, если пользователь отправил в «Корзину» файл abc.png, система может спросить, действительно ли он хочет навсегда удалить $Rxxxxx.png. Это внутреннее имя, которое Windows присваивает объектам при помещении в «Корзину».

В компании не сообщают, насколько широко распространена эта проблема, но заверяют, что уже работают над созданием исправления. Впрочем, срок его выхода пока неизвестен.

Стоит отметить, что это не единственная проблема, возникающая после установки июньских патчей. К примеру, в конце прошлой недели в Microsoft сообщили, что после установки обновлений некоторые сторонние приложения не могут запускать Word, Excel, PowerPoint, Access и другие программы пакета Office, а также открывать документы через них.