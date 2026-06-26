Бразильские власти расследуют предполагаемый взлом национальной системы экстренных оповещений. Неизвестный злоумышленник разослал пользователям по всей стране уведомление об опасности со словом «мизантропия», после чего платформу пришлось отключить.

Инцидент произошел утром 20 июня 2026 года, когда пользователи получили сообщение: «Экстренное предупреждение от службы гражданской обороны: misantropi4». Слово misantropia на португальском означает ненависть к человечеству, а цифра 4, судя по всему, использовалась вместо последней буквы «a».

Неизвестно, сколько людей получили это сообщение, но о странном уведомлении сообщали жители Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Парана и Федерального округа. Вскоре региональные управления гражданской обороны подтвердили, что предупреждение было фальшивым и не связано с какой-либо реальной чрезвычайной ситуацией.

В Национальном агентстве связи Бразилии (Anatel), которое курирует инфраструктуру для рассылки таких оповещений, тоже заявили, что уполномоченные ведомства не отправляли никаких сообщений. В агентстве заверили, что причин для беспокойства нет, а сама технология по-прежнему остается важным инструментом для спасения людей во время стихийных бедствий.

В итоге платформу Defesa Civil Alerta временно отключили, и сроки перезапуска пока не называются.

По данным Национального секретариата гражданской защиты и обороны страны (SEDEC), команду на рассылку сообщений удаленно отправил человек, не связанный с национальной системой гражданской защиты.

«Сообщение относилось к категории экстремальных предупреждений и содержало слово "мизантропия", то есть ненависть к человечеству. Вероятно, речь идет о хакерской атаке», — заявили представители ведомства.

В настоящее время расследованием инцидента занимаются SEDEC и федеральная полиция Бразилии. Пока власти не сообщают, удалось ли установить личность подозреваемого. При этом власти полагают, что атакующий не был сотрудником государственных структур.

Подчеркивается, что в SEDEC уже работают над новой платформой для рассылки экстренных оповещений и планируют усилить защиту, а также уделить больше внимания предотвращению несанкционированного доступа.