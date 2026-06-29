Платформа Polymarket пострадала от атаки на цепочку поставок, в результате которой злоумышленники похитили криптовалюту у некоторых пользователей. По оценкам блокчейн-аналитиков, общий ущерб от инцидента составил около 3 млн долларов США. Представители Polymarket обещают полностью возместить потери пользователям.

Polymarket — один из крупнейших в мире криптовалютных рынков предсказаний. Пользователи платформы могут покупать и продавать контракты, связанные с исходами выборов, спортивных событий, экономическими показателями, погодой, военными конфликтами и так далее. Основанная в 2020 году компания оценивается в 9 млрд долларов США и обрабатывает сделки на миллиарды долларов.

Как сообщили представители компании, злоумышленники скомпрометировали неназванного стороннего поставщика и внедрили вредоносный JavaScript в зависимость, которую использовал фронтенд сайта Polymarket. При этом скрипт отображался только для некоторых посетителей и предлагал им подтвердить мошеннические транзакции. Если пользователь соглашался, его средства уходили злоумышленникам.

В компании подчеркнули, что серверы и бэкенд платформы не пострадали. После обнаружения инцидента специалисты Polymarket удалили вредоносную зависимость и «локализовали проблему». В настоящее время представители Polymarket связываются со всеми пострадавшими и обещают полностью возместить все украденные средства.

Размер ущерба и точное количество жертв в компании не раскрывают. Хотя представитель Polymarket Коннор Бранди (Connor Brandi) подтвердил СМИ, что атака привела к краже пользовательских средств, он отказался отвечать на дополнительные вопросы.

По оценке блокчейн-аналитиков из компании PeckShield, злоумышленники похитили около 3 млн долларов США в токенах pUSD — обеспеченной USDC валюте, которая используется на Polymarket. Затем хакеры перевели средства из Polygon в Ethereum и обменяли их примерно на 1893 ETH.

Исследователи из компании Bubblemaps считают, что эта атака затронула менее 15 учетных записей. Эксперты опубликовали адреса некоторых жертв и адреса кошельков, на которых осели украденные активы.