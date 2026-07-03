19-летнего Питера Стоукса (Peter Stokes), которого американские власти считают участником хак-группы Scattered Spider, экстрадировали из Финляндии в США. Его обвиняют в мошенничестве, сговоре и компьютерных взломах, связанных с вымогательством миллионов долларов у крупных компаний.

Как сообщает Министерство юстиции США, Стоукс имеет гражданство США и Эстонии, и в сети известен под никами Bouquet, Spencer и Jordan. Финские правоохранители задержали его 10 апреля 2026 года по «красному уведомлению» Интерпола, когда он пытался вылететь из аэропорта Хельсинки в Японию. При обыске у подозреваемого нашли два накопителя, каждый емкостью 2 Тбайт.

По версии следствия, Стоукс участвовал как минимум в четырех атаках Scattered Spider. Первый известный эпизод произошел в марте 2023 года (когда Стоуксу было 16 лет), и тогда хакеры взломали неназванную коммуникационную платформу.

Еще одна атака была направлена на крупного продавца предметов роскоши и произошла в мае 2025 года. Тогда злоумышленники позвонили в ИТ-поддержку компании, представились сотрудниками и убедили операторов сбросить учетные данные.

В итоге хакерам удалось получить доступ к административным аккаунтам и, предположительно, похитить около 100 Гбайт данных. Вымогатели потребовали у пострадавшей организации 8 млн долларов США в криптовалюте, а в противном случае угрожали «слить» данные в сеть. Представители компании не стали платить и сумели заблокировать атакующим доступ к своей сети, однако простой и восстановление инфраструктуры все равно обошлись ретейлеру более чем в 2 млн долларов США.

В материалах дела приведены публикации из соцсетей Стоукса. Подросток демонстрировал в Snapchat часы, пачки наличных и украшения, включая предположительно инкрустированную бриллиантами цепь с надписью «HACK THE PLANET», а также хвастался поездками в Париж, Италию, Испанию, Германию, США, Таиланд и Дубай, где останавливался в дорогих отелях.

Однако эти фотографии были лишь одним из элементов расследования: следователи связали Стоукса с атаками, опираясь на информацию специалистов Microsoft, IP-адреса, идентификаторы устройств и переписку с другими предполагаемыми участниками Scattered Spider.

30 июня 2026 года Стоукс предстал перед федеральным судом в Чикаго, который оставил его под стражей. Теперь вину подозреваемого предстоит доказать в суде.

Напомним, что хак-группа Scattered Spider (она же 0ktapus, Octo Tempest, Scatter Swine, UNC3944 и Muddled Libra) появилась в 2022 году. Это не обычная хакерская группировка в привычном понимании этого термина, а англоязычное сообщество, в основном состоящее из подростков и молодых людей из США, Великобритании и других европейских стран.

Как правило, участники группы используют сложные схемы с применением социальной инженерии. Они звонят в службы поддержки, выдают себя за сотрудников компаний, добиваются сброса паролей, проводят MFA-бомбинг и рассылают фишинговые SMS. Также известно, что в некоторых атаках группировка использовала Android-эмулятор Genymobile, а против британских ретейлеров применяла шифровальщик DragonForce.

По данным Министерства юстиции США, в общей сложности группировка причастна более чем к 100 кибератакам, которые в итоге принесли вымогателям свыше 100 млн долларов США.