Эксперты компании Checkmarx обнаружили в PyPI восемь вредоносных пакетов, которые маскировались под форки библиотеки Pyrogram. Скрытый в пакетах бэкдор позволял атакующим выполнять произвольный Python-код и шелл-команды на серверах с Telegram-ботами, читать файлы и похищать секреты.

Отмечается, что оригинальный Pyrogram больше не поддерживается: пакет не обновлялся в PyPI с апреля 2023 года, а его репозиторий — с декабря 2024 года. Тем не менее библиотека остается популярной и набирает почти 350 000 загрузок в месяц, а на GitHub существует более 1400 ее форков.

Исследователи дали этой кампании название Operation Navy Ghost и сообщили, что она длится как минимум с ноября 2025 года. За это время злоумышленники опубликовали пакеты VLifeGram, VLife-Gram, pyrogram-navy, pyrogram-styled, pyrogram-zeeb, kelragram, sepgram и pyrogram-kelra.

Самым популярным оказался pyrogram-styled: 16 его версий загрузили 15 370 раз. На pyrogram-navy пришлось 2530 загрузок, на VLifeGram — 4150, VLife-Gram — 1030, kelragram — 1041. Остальные пакеты набрали от 264 до 672 скачиваний.

Все восемь пакетов содержали оригинальный код Pyrogram, поэтому на первый взгляд выглядели как обычные форки проекта. Однако атакующие добавили в модуль helpers файл secret.py с бэкдором, который активировался при импорте библиотеки или запуске бота.

Вредонос регистрировал скрытые обработчики команд Telegram при запуске зараженного бота, что позволяло выполнять код на Python или шелл-команды. Так, команда /asu позволяла передать Python-код, который компилируется и запускается на машине жертвы. Например, запрос /asu print(os.environ) раскрывал переменные окружения, а также предоставлял хакерам доступ к активной сессии Telegram, чатам и контактам.

Второй обработчик, /asi, выполнял команды через /bin/bash. Отправив /asi cat /etc/passwd, атакующие могли прочитать содержимое файла /etc/passwd. Аналогичным образом бэкдор позволял запускать любые другие команды с правами зараженного приложения.

Все полученные в результате данные отправлялись операторам малвари в Telegram. Если вывод превышал 4096 байт, вредонос передавал его в виде прикрепленного документа.

При этом доступ к бэкдору был ограничен жестко закодированным списком OWNERS с ID контролируемых злоумышленником Telegram-аккаунтов. Тот же список не позволял вредоносу активироваться в системах самих хакеров.

Исследователи отмечают, что отличительной чертой этой атаки было то, что бэкдор работал только с аккаунтами Telegram-ботов. Такие боты часто запущены в продакшене и имеют доступ к базам данных, учетным данным, облачным API и другой чувствительной информации. При этом малварь подавляла ошибки и отключала логирование, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Разработчикам, которые установили один из вредоносных пакетов, рекомендуют немедленно удалить его, сменить все учетные данные и секреты на пострадавшем сервере, а также отозвать токены Telegram-ботов.