Одна из главных проблем подготовки специалистов по информационной безопасности сегодня — разрыв между тем, что студенты изучают в университете, и тем, что им предстоит делать на первом рабочем месте. Мы в Inseca провели корпоративное обучение для сотрудников более чем 60 компаний и хорошо видим эту проблему изнутри. Выпускникам вузов часто не хватает практического опыта, а работодателям приходится тратить месяцы на их адаптацию, прежде чем молодые специалисты смогут самостоятельно решать реальные задачи.

Причина не в качестве фундаментальной подготовки. Университеты сталкиваются с системными ограничениями, которые невозможно решить силами отдельных кафедр.

Во-первых, образовательные стандарты обновляются значительно медленнее, чем меняются технологии и ландшафт киберугроз. Пока разрабатываются и согласовываются учебные программы, рынок уже нуждается в специалистах по безопасности облачных вычислений, DevSecOps, мониторингу инцидентов и другим современным направлениям.

Во-вторых, организация качественной практической подготовки требует серьезных ресурсов. Для обучения студентов необходимы киберполигоны, современные средства защиты информации, сценарии реальных атак и преподаватели с актуальным опытом работы в отрасли. Аренда одного только киберполигона может стоить десятки миллионов рублей в год. А практикующих специалистов, готовых делиться знаниями со студентами вузов, не так уж и много. Особенно в регионах. В результате возникает разрыв между академической подготовкой и реальными потребностями работодателей.

«Информационная безопасность — это прикладная инженерная дисциплина. Обучать защите систем исключительно в теории бессмысленно. Однако качественная практика требует инфраструктуры и специалистов, которых вузам зачастую сложно привлекать на постоянной основе», — говорит Евгений Абрамов, доцент, к. т. н., заведующий кафедрой ЮФУ.

Как появился совместный проект Inseca и вузов

Inseca — edtech-компания, участник «Сколково» и малая технологическая компания, которая разрабатывает практические курсы по информационной безопасности для специалистов и корпоративных команд.

Еще на старте, осознавая проблему рынка, мы предусмотрели специальные условия на курсы для вузов и государственных организаций. Постепенно в компанию стали обращаться преподаватели университетов. Это были люди, которые хорошо понимали, насколько быстро меняется сфера информационной безопасности. Они просили предоставить демодоступ к нашим курсам, чтобы познакомиться с ними и при возможности использовать полученные знания в работе со студентами. Но бюджет на то, чтобы пройти полноценное обучение, был далеко не у всех.

Именно эти обращения и стали отправной точкой нового проекта. Мы в Inseca видели, что запрос идет от преподавателей, которые хотят сделать обучение более практико-ориентированным, но ограничены в возможностях. И создали бесплатный образовательный трек «Практические основы кибербезопасности» для студентов, посвященный современным подходам к мониторингу и реагированию на инциденты. Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям.

«Мы осознаем разрыв между теорией и реальными требованиями индустрии и надеемся, что наше решение поможет студентам получать прикладные навыки, а вузам — усиливать образовательные программы без перегрузки инфраструктуры. Мы не искали эти университеты специально. В программу попадают те вузы, преподаватели которых сами пришли к нам с запросом. Для нас это показатель того, что внутри университета уже есть люди, которые действительно хотят менять подход к обучению и готовы этим заниматься», — комментирует Александр Шеверев, директор Inseca.

Практическая подготовка через платформу: как устроено обучение

Основой трека стала собственная образовательная платформа Inseca, которая позволяет студентам работать с задачами, максимально приближенными к реальной деятельности специалистов по информационной безопасности.

В отличие от традиционных лабораторных работ, обучение строится вокруг расследования инцидентов и анализа действий злоумышленников. Студенты изучают журналы событий, сетевой трафик, артефакты компрометации и учатся выявлять признаки атак в инфраструктуре организации.

Практическая часть реализована через учебные стенды, построенные по модели корпоративного SOC с использованием SIEM-среды на базе ELK-стека (Elasticsearch, Logstash, Kibana). В рамках этих стендов моделируются события реальной ИБ-инфраструктуры: аутентификация пользователей, сетевые соединения, доступ к критическим ресурсам, а также события безопасности от межсетевых экранов (FW/NGFW), систем обнаружения вторжений (IDS/IPS) и средств защиты от вредоносного ПО. Дополнительно генерируются как фоновые «шумовые» события, так и целенаправленные сценарии атак — от попыток несанкционированного доступа до признаков латерального перемещения внутри сети.

Отдельные задания построены в формате мини-расследований, где студенту необходимо анализировать алерты SIEM, выявлять корреляции между событиями, определять цепочки компрометации и подтверждать инциденты на основе цифровых артефактов.

Платформа моделирует условия, близкие к работе специалистов по мониторингу и расследованию инцидентов и поиску угроз. При этом студентам приходится работать не в «стерильной» учебной среде, а в условиях информационного шума, характерного для реальных корпоративных сетей.

Что получают студенты

Главный результат для студентов — возможность познакомиться с профессией через реальные задачи еще до выхода на рынок труда. Во время обучения они получают опыт расследования инцидентов, анализа угроз и работы с инструментами, которые используются в современных центрах мониторинга безопасности. Это позволяет не только развивать прикладные навыки, но и лучше понимать собственную траекторию развития в сфере информационной безопасности. Практика показывает, что полученные знания оказываются полезны уже на этапе поиска первой работы.

«Я проходил курс в первой волне. Изначально думал, что забуду половину информации почти сразу, но большинство навыков пригодились во время технического собеседования. На собеседовании я рассказал, какие задания выполнял на платформе и какие методы расследования изучал. Считаю, что это сыграло одну из ключевых ролей в получении стажировки. Сейчас я использую знания по MITRE ATT&CK, классификации угроз CVSS и анализу логов. Курс дал хороший фундамент для дальнейшего развития в сфере информационной безопасности», — рассказывает Глеб, студент Тюменского государственного университета, стажер крупной IT-компании.

Для университетов участие в проекте также становится конкурентным преимуществом. Практико-ориентированная среда усиливает образовательную программу и помогает повысить ее привлекательность как для абитуриентов, так и для работодателей.

Как меняется взаимодействие вузов и работодателей

Подобные проекты постепенно меняют сам формат взаимодействия между университетами и индустрией. Если раньше работодатели зачастую оценивали выпускников исключительно по диплому и академическим результатам, то сегодня все большее значение приобретают подтвержденные практические навыки.

Появляется возможность объективно оценивать уровень подготовки студентов на основе выполненных практических заданий, а не только экзаменационных оценок.

В результате бизнес получает более понятную картину компетенций будущих сотрудников, а университеты — дополнительный инструмент для развития практической подготовки и более быстрой адаптации образовательных программ под реальные потребности рынка.

При этом формат сотрудничества остается гибким. Университеты могут использовать образовательный трек как самостоятельную программу для заинтересованных студентов или интегрировать отдельные практические модули в существующие дисциплины и учебные планы.

Особенно востребован такой формат среди студентов, которые осознанно строят карьеру в информационной безопасности и готовы инвестировать время в дополнительное обучение. Именно эта категория обучающихся чаще всего участвует в профильных соревнованиях, проходит стажировки, изучает новые технологии за пределами обязательной программы и в дальнейшем становится наиболее востребованной для работодателей.

Что получает отрасль

Для индустрии информационной безопасности основной эффект заключается в появлении более подготовленных выпускников, которые быстрее включаются в рабочие процессы и требуют меньшего периода адаптации. Это особенно важно в условиях кадрового дефицита.

По оценкам представителей вузов и работодателей, адаптация выпускника с исключительно теоретической подготовкой может занимать от шести месяцев до года. Практический опыт, полученный во время обучения, позволяет существенно сократить этот срок.

«Образовательные платформы и индустриальные партнеры могут быть хорошим драйвером развития практической подготовки студентов, позволяющим партнерам тестировать курсы, искать талантливых молодых специалистов, пиарить себя, получать льготы, а вузам экономить технические и человеческие ресурсы при обучении», — отмечает Искандер Зулькарнеев, доцент академического департамента Школы компьютерных наук ТюмГУ.

Для работодателей это означает снижение затрат на онбординг новых сотрудников, а также более предсказуемое качество кадрового потока.

Проект уже работает в университетах России

На сегодняшний день образовательный трек Inseca реализуется в одиннадцати российских университетах — от Центральной России до Дальнего Востока. Среди партнеров проекта — как крупные федеральные университеты, так и региональные вузы, для которых вопрос доступа к современной практической инфраструктуре особенно актуален.

За время реализации проекта обучение на платформе прошли уже более 280 студентов. При этом около 80% участников составляют студенты выпускных курсов, которые находятся на этапе подготовки к выходу на рынок труда и особенно заинтересованы в получении прикладных навыков.

Для участия в программе вузам не требуется создавать собственные киберполигоны, закупать дорогостоящее оборудование или выделять отдельные ресурсы на сопровождение инфраструктуры. Платформа предоставляется бесплатно в рамках образовательного сотрудничества, а со стороны университета необходима организационная и методическая поддержка студентов в процессе обучения.

Анализ опыта участников показывает характерную для отрасли картину. Большинство студентов получают фундаментальные знания в университете, а практические навыки развивают через самообразование, участие в CTF-соревнованиях, стажировки и дополнительные образовательные программы. Проект позволяет объединить эти элементы и предоставить системную практическую подготовку в рамках образовательного процесса.

В ответах участников программы на вопрос о самых сложных аспектах изучения информационной безопасности чаще всего на первом месте оказывается нехватка практики на реальных примерах, далее — непонимание работы инструментов в реальной среде и разрыв между теорией и практикой. Также регулярно отмечаются сложности с тем, с чего начать решение задач, недостаток структурированной подачи материала и ограниченная обратная связь по ошибкам. Такой срез показывает, что ключевой барьер в обучении ИБ связан не с отсутствием интереса или теоретической базы, а именно с переходом от знаний к практике и системной работе с реальными сценариями.

Планы развития проекта

Пилотные внедрения подтвердили высокий интерес со стороны вузов и востребованность практико-ориентированного подхода к подготовке специалистов по информационной безопасности. Полученный опыт показывает, что подобные проекты помогают сокращать разрыв между академической подготовкой и требованиями работодателей без существенных затрат со стороны образовательных организаций.

Следующий этап развития проекта связан с расширением сети вузов-партнеров и дальнейшим масштабированием практической подготовки студентов по всей стране.

Мы будем развивать новые направления внутри платформы, расширим набор практических сценариев и интегрируем дополнительные инструменты из арсенала современных специалистов по кибербезопасности. Кроме того, будем привлекать к проекту еще больше работодателей. Участие представителей индустрии в разработке кейсов, проведении экспертных мероприятий и организации стажировок еще сильнее приблизит обучение к реальным задачам рынка и создаст дополнительные возможности для трудоустройства студентов.

Наш опыт показывает, что такой формат сотрудничества позволяет сокращать разрыв между академическим образованием и реальными задачами отрасли здесь и сейчас. Позволяет студентам увереннее начинать карьеру, университетам — усиливать образовательные программы, а работодателям — сокращать затраты на онбординг.

Узнать больше о проекте и подать заявку на сотрудничество можно на официальном сайте.



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