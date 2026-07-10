В браузер DuckDuckGo добавили встроенную блокировку видеорекламы на YouTube. Разработчики сообщили, что новая функция не требует установки сторонних расширений и убирает рекламу как перед роликами, так и внутри них.

Новый блокировщик работает отдельно от Duck Player — встроенного плеера DuckDuckGo, который предназначен для просмотра роликов на YouTube со строгими настройками приватности. Так, Duck Player мешает сервису устанавливать следящие cookie и показывать персонализированную рекламу. В свою очередь, новая функция блокирует рекламу непосредственно в роликах на YouTube.

В актуальных версиях браузера для iOS, Mac и Windows блокировка видеорекламы теперь активна по умолчанию. Пользователям Android нужно включить ее вручную через Settings > Ad Blocking.

Для обнаружения видеорекламы браузер использует поддерживаемые сообществом списки фильтров uBlock Origin, которые специалисты DuckDuckGo дополнили собственными правилами, призванными повысить эффективность блокировок.

Обе функции можно использовать одновременно: Duck Player будет защищать пользователя от трекинга, а YouTube Ad Blocking — убирать рекламу при просмотре. При этом по-прежнему доступны история просмотров и плейлисты, а YouTube запоминает, на каком месте видео остановился пользователь.

Разработчики предупреждают, что блокировка рекламы может незначительно увеличивать время буферизации, однако после окончания загрузки воспроизведение ролика не должно отличаться от обычного.

Так как YouTube регулярно меняет способы доставки рекламы (в том числе ради борьбы с блокировщиками), в DuckDuckGo пишут, что иногда функция может переставать работать. В таких случаях разработчикам и авторам фильтров понадобится время на обновление правил.

Пока новый блокировщик может работать нестабильно, и команда DuckDuckGo просит пользователей протестировать его и отправлять анонимные отзывы через настройки браузера. Это должно помочь быстрее найти и исправить возможные проблемы.