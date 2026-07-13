По информации «Коммерсанта», представители Минцифры обсуждают с российскими хостинг-провайдерами обязательную идентификацию клиентов через «Госуслуги». Ведомство хочет привязать каждый выделенный IP-адрес к конкретному пользователю с подтвержденной учетной записью. Представители отрасли предупреждают, что новые правила могут вынудить часть клиентов перейти на зарубежные площадки.

Со ссылкой на собственные источники на рынке издание сообщает, что требование планируют распространить на все услуги хостинг-провайдеров. В настоящее время физические лица могут пройти регистрацию с помощью электронной почты и подтвердить личность, например, платежом с карты российского банка. Однако если инициативу примут, авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) может стать обязательной.

Похожее правило уже распространяется на администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su: с сентября 2026 года они должны проходить идентификацию через ЕСИА при регистрации или продлении домена.

Журналисты отмечают, что Минцифры предлагало сделать «Госуслуги» единственным способом подтверждения личности еще в 2023 году. Однако после обсуждения с отраслью ведомство смягчило требования и разрешило использовать альтернативные варианты, но теперь в министерстве вернулись к первоначальной идее.

По данным Роскомнадзора, по состоянию на 8 июля 2026 года в реестре российских хостинг-провайдеров числились 584 компании.

Участники рынка оценивают инициативу по-разному. К примеру, гендиректор «Турбо Облака» Александр Обухов считает, что подтверждение личности поможет бороться с фишингом и мошенничеством. Компания уже добровольно внедрила вход через ЕСИА. По словам Обухова, расходы на интеграцию посильны для рынка, а основные затраты связаны со временем на внедрение. При этом для иностранных клиентов потребуются другие способы идентификации.

В «Рунити», куда входят «Руцентр», Рег.ру, «Рег.облако» и SpaceWeb, сообщили, что ждут проекты постановлений для более точной оценки. Руководитель департамента хостинга компании Валентин Бостанов предварительно оценил внедрение идентификации через ЕСИА минимум в 5 млн рублей. Он отметил, что итоговая стоимость будет зависеть от схемы интеграции и требований к аттестации.

В «Руцентре» авторизация через ЕСИА работает с 2024 года, а в Рег.ру — с осени 2025 года. По словам руководителя департамента хостинга «Рунити» Валентина Бостанова, этим способом уже воспользовались более 420 000 клиентов, причем 28 000 из них — с начала июля.

Гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин отметил, что обязательная идентификация сильнее всего скажется на розничном сегменте, включая независимых разработчиков, студентов и обычных пользователей. По его оценке, провайдеры могут потерять от 20% до 35% таких клиентов, и часть из них перейдет на зарубежные площадки вне российской юрисдикции.

Издание отмечает, что крупный бизнес и B2B-сектор, скорее всего, воспримут подобные изменения нейтрально, поскольку корпоративные клиенты и так работают по договорам и проходят идентификацию. А вот провайдерам, которые ориентируются на массовый рынок, возможно, придется пересматривать бизнес-модели.

Отдельная проблема касается иностранцев, у которых нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Неназванный источник издания отметил, что иностранцы не смогут управлять арендованными сервисами, продлевать или переносить домены, и в итоге освободившиеся адреса могут перехватить мошенники. Одним из немногих вариантов решения этой проблемы может стать передача домена российской компании или посреднику.