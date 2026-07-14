Исследователи компании Nebula Security рассказали об уязвимости GhostLock (CVE-2026-43499), обнаруженной в ядре Linux. Этот баг позволяет непривилегированному локальному пользователю повысить права до уровня root и осуществить побег из контейнера. Проблема присутствовала в коде ядра с 2011 года и в результате затронула практически все популярные дистрибутивы.

По словам специалистов, уязвимость возникла в Linux 2.6.39 после переработки подсистемы rtmutex, которая реализует блокировки с наследованием приоритетов. Ошибка связана с функцией remove_waiter(), которая удаляет ожидающий поток из очереди блокировки и сбрасывает связанное с ним состояние.

Проблема возникает при откате операции futex_requeue() после обнаружения дедлока. В этот момент код обрабатывает waiter «спящего» потока, однако remove_waiter() по ошибке обращается к текущей задаче. В результате в структуре «спящего» потока сохраняется указатель на объект waiter в стеке ядра. После возврата потока в userspace этот участок стека уже может использоваться повторно, хотя ссылка на него остается, что приводит к use-after-free.

Исследователи разработали для CVE-2026-43499 эксплоит, который позволяет получить контроль над выполнением кода в ядре и root-права. В тестах атака срабатывала в 97% случаев и занимала около пяти секунд. В отчете подчеркивается, что какие-либо дополнительные привилегии, нестандартные настройки ядра или сетевой доступ для атаки не требуются.

Кроме того, эксплоит позволяет осуществить побег из контейнера и скомпрометировать систему хоста.

За демонстрацию этой атаки в рамках программы bug bounty kernelCTF команда получила от Google вознаграждение в размере 92 337 долларов США. При этом исследователи пишут, что уязвимость помог обнаружить ИИ-инструмент VEGA, разработанный в Nebula Security.

Исправление для GhostLock было включено в ядро еще в апреле 2026 года, однако администраторам рекомендуют устанавливать не первый пропатченный билд, а наиболее свежее ядро. Дело в том, что первоначальный патч спровоцировал появление отдельной ошибки CVE-2026-53166, способной вызывать сбой в работе системы.

Подчеркивается, что альтернативных решений для полноценной защиты от GhostLock нет. Хотя параметры сборки RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET и STATIC_USERMODE_HELPER усложняют эксплуатацию, саму уязвимость это не устраняет.

Также следует отметить, что уязвимость GhostLock является частью цепочки атаки IonStack, недавно продемонстрированной специалистами Nebula Security. На первом этапе эта атака использует уязвимость CVE-2026-10702 в JIT-движке Firefox, а затем эксплуатирует CVE-2026-43499 в ядре Linux для получения root-доступа.

В результате эксперты компании показали полную атаку на Android: от перехода по вредоносной ссылке, который приводил к компрометации браузера, до полной компрометации системы. Связанную с этим методом уязвимость CVE-2026-10702 в Firefox исправили с релизом версии 151.0.3.