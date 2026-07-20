Компания Coca-Cola временно остановила производство продукции Fairlife на всех предприятиях в США из-за вымогательской атаки. Известно, что злоумышленники получили доступ к части инфраструктуры молочного бренда компании, включая системы, связанные с производством.

Компания уведомила об инциденте Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), как этого требует закон. В документе сообщается, что после обнаружения атаки специалисты Coca-Cola немедленно активировали план по реагированию на инциденты. В настоящее время к расследованию случившегося привлечены внешние ИБ-эксперты и консультанты, а информацию об атаке уже передали правоохранительным органам.

Пока специалисты устраняют последствия взлома и восстанавливают пострадавшие системы, производство на американских предприятиях Fairlife временно остановлено. Канадские заводы компании продолжают работать в обычном режиме.

В Coca-Cola подчеркивают, что атака не повлияла на качество и безопасность продукции. Однако конкретные сроки возобновления производства Fairlife в США пока не называются.

Также неясно, насколько глубоко атака затронула производственную инфраструктуру компании. В отчете для SEC упоминается компрометация систем, связанных с производством, однако неизвестно, добрались ли хакеры до систем, управляющих оборудованием на заводах.

Расследование инцидента еще продолжается, поэтому пока представители Coca-Cola не могут оценить финансовые и операционные последствия этой атаки и определить, скажется ли случившееся на бизнесе компании.

В Coca-Cola не сообщили, сопровождалась ли атака кражей данных и получила ли компания требование о выплате выкупа. Также неизвестно, какая хак-группа может стоять за этим взломом. В настоящее время ни одна вымогательская группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент.