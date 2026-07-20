Специалисты Trend Micro обнаружили, что русскоязычный злоумышленник под ником bandcampro использовал Google Gemini CLI для управлением небольшим ботнетом. ИИ-агент писал и запускал код, управлял зараженными машинами, устранял ошибки и всего за шесть минут перенес управляющую инфраструктуру хакера на новый сервер.

Новый отчет экспертов являет продолжением первого, где аналитики TrendAI характеризовали bandcampro как «низкоквалифицированного» злоумышленника, который с помощью Gemini выдавал себя за американского ветерана, вел канал в Telegram, похищал учетные данные администраторов и воровал криптовалюту.

Во втором отчете исследователи рассказывают, что изучили более 200 сессий bandcampro с Gemini CLI за период с 19 марта по 21 апреля 2026 года. Судя по логам, хакер практически не работал с консолью напрямую. Вместо этого он отдавал команды модели на разговорном русском языке, а Gemini самостоятельно выполняла их.

Чтобы обойти защитные ограничения модели, bandcampro велел ИИ взять на себя роль «авторизованного пентестера», запретил выводить предупреждения и попросил автоматически сохранять найденные учетные данные. После такого джейлбрейка модель помогала злоумышленнику настраивать резидентные прокси, запускала многопоточный перебор паролей, устанавливала софт, писала код для сторонних API, обрабатывала дампы инфостилеров и проводила разведку.

Ключевой эпизод, по словам исследователей, произошел 23 марта, когда злоумышленник попросил Gemini «изучить миграцию C2». Модель прочитала руководство из файла C2_MIGRATION_GUIDE.md с инструкцией по миграции, а затем использовала плейбук из SKILL.md, чтобы развернуть новый C2-сервер: распаковала архив с серверным кодом и пейлоадами, запустила C2 на VPS и настроила туннель Cloudflare. Когда сервер, раздающий полезную нагрузку, вернул ошибку 502 Bad Gateway, ИИ самостоятельно нашел и устранил проблему. На всю процедуру ушло около шести минут, причем сам хакер в процессе практически не участвовал.

Новая инфраструктура управляла восемью взломанными компьютерами в стоматологической клинике и позволяла обращаться к базе Open Dental. Сначала зараженные машины не подключились к новому серверу, однако Gemini диагностировала конфликт между старым и новым C2. После этого bandcampro по совету модели отключил прежний сервер, ИИ перезапустил инфраструктуру и сообщил: «Боты живы!»

В Trend Micro подсчитали, что Gemini отвечала примерно за 80% всей архитектуры атаки, написала весь код и выполнила все системные команды. На модель также пришлось примерно 90% поиска и устранения ошибок. Кроме того, не менее 59 раз агент предпринимал дополнительные действия или предлагал улучшения без запросов со стороны оператора.

В итоге вся схема управления ботнетом умещалась в трех текстовых файлах общим объемом около 5 Кбайт: джейлбрейк-промпт, плейбук для управления C2 и инструкция по миграции. Серверная часть представляла собой работающий в памяти HTTP-сервер на Python, а PowerShell-агенты обращались к нему каждые пять секунд. Для обеспечения постоянного присутствия в системе использовались задачи планировщика, WMI-события и изменения в реестре. При этом сама малварь была весьма примитивной — без обфускации, упаковки и продвинутых механизмов обхода защиты.

Эксперты отмечают, что полностью обойти ограничения Gemini злоумышленнику все же не удалось. Когда он попросил создать самораспространяющуюся «агентную бомбу» для заражения максимального количества компьютеров, модель отказалась.

Однако в отчете подчеркивается, что проблема не ограничивается Gemini: с помощью джейлбрейка аналогичным образом можно обмануть и другие достаточно мощные LLM. Если раньше для такой организации подобной операции потребовался бы опытный специалист, теперь необходимые инструкции помещаются в небольшой файл. В результате C2-инфраструктура становится одноразовой, и ее сможет быстро пересобрать даже технически неподготовленный злоумышленник.