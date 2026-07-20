Исследователь под ником tokay0 обнаружил уязвимость в облачной инфраструктуре компании SharkNinja. Сертификат, извлеченный из робота-пылесоса Shark RV2320EDUS, позволил исследователю атаковать другие модели в том же регионе AWS и выполнять команды с правами root, управлять движениями роботов, получить доступ к камерам, картам домов и узнать пароли от Wi-Fi жертв.

В своем блоге специалист рассказал, что для извлечения сертификата с устройства не требуется сложное оборудование. Исследователь разобрал свой пылесос Shark при помощи обычной отвертки, подключился к контактам UART и попал в консоль U-Boot, которая не требовала пароль. Параметр init=/bin/sh позволил получить root-шелл, а ключ и сертификат хранились в каталоге /mnt/res/vapp/certs/ как обычные файлы.

Однако основная проблема была связана с настройкой AWS IoT. Сертификат одного пылесоса не открывает доступ ко всему парку устройств SharkNinja по всему миру: он привязан к конкретному региону AWS и позволяет обращаться только к устройствам из того же региона.

Из-за некорректных настроек SharkNinja политика AWS разрешала сертификату публиковать сообщения и подписываться на $aws/things/* (то есть на топики любых устройств), а не ограничивала доступ одним конкретным пылесосом через ${iot:Connection.Thing.ThingName}.

При этом сервис AWS Device Defender способен обнаружить такую неверную конфигурацию через проверку IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK и расценивает проблему как критическую: компрометация одного сертификата позволяет читать и изменять device shadow (облачный документ, содержащий данные о состоянии девайса), задания и результаты их выполнения для всего парка устройств в регионе.

После извлечения сертификата с девайса RV2320EDUS tokay0 подписался на $aws/things/# и начал перехватывать трафик, попутно собирая серийные номера других устройств. Для выполнения команд использовался параметр Exec_Command в device shadow. Демон appd передавал содержимое этого поля функции execute_command, которая выполняла любые команды короче 1000 байт через popen.

Исследователь удостоверился, что атака работает с разными моделями. К примеру, он открыл реверс-шелл на специально купленном для тестов пылесосе Shark AV1102ARUS, включил его камеру и смотрел видео, пока робот ездил по помещению.

При этом сертификат AV1102ARUS был настроен корректно и не позволял обращаться к чужим топикам. То есть не каждый пылесос может служить точкой входа, однако любой девайс с обработчиком Exec_Command является потенциальной целью. По мнению tokay0, в новых моделях проблему с сертификатами уже могли исправить, однако небезопасный обработчик команд сохранился.

Всего за сутки наблюдений за одним регионом исследователь насчитал 1 517 605 уникальных серийных номеров Shark. Из них 673 816 устройств (44%) оказались оснащены обработчиком команд Exec_Command.

Эксперт уведомил представителей SharkNinja о своих находках еще в марте 2026 года. В компании подтвердили получение отчета, однако к моменту раскрытия информации о проблеме патч так и не был выпущен. Также в июне tokay0 запросил идентификатор для этой проблемы у MITRE, однако пока уязвимость не получила ни CVE, ни оценки по шкале CVSS.

Специалист подчеркивает, что исправление должно быть реализовано на стороне SharkNinja. Достаточно изменить политику AWS IoT и ограничить каждый сертификат топиками конкретного устройства. Владельцам роботов-пылесосов даже не потребуется обновлять прошивки, хотя перевыпуск проблемных сертификатов должен занять какое-то время.

Однако пока производитель не устранил проблему, единственной защитой от взлома остается отключение пылесоса от Wi-Fi. После этого перестанут работать приложение, расписания и карты, однако удаленно атаковать устройство станет невозможно.