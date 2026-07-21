Разработчик из Северной Кореи под псевдонимом Tyler Knapp около месяца проработал над основным кодом кошелька MetaMask. При этом, информация о его связях со страной уже публиковалась в специальном реестре lazarus.group около года назад.

Издание DropSite со ссылкой на внутреннюю переписку компании в Slack сообщает, что Tyler Knapp также участвовал в разработке функциональности, связанной с конвертацией криптовалюты и фиата через сторонних платежных провайдеров.

Специалиста наняла как консультанта компания Consensys, материнская структура MetaMask. Со слов DeFi-ресерчера и аналитика безопасности с ником Zun, он использовал GitHub с ником imyugioh. Тот же ник использовал и гражданин КНДР Mauro Liu.

Согласно данным реестра предполагаемых операторов Lazarus Group от альянса web3-безопасности Security Alliance, Mauro Liu успел проработать в web3-Gaming компании MagicCraft, DeFi-проекте Napier Finance, поставщике инфраструктуры Ankr, а также в Pickle Finance, Harmoney, Gamerse, Clover Network, DEPO, Sifu Vision, Oxytocin, Tomodachi и Blueberry.

Реестр запустился специально для выявления северокорейских шпионов до приема на работу, в связи с чем Consensys и Metamask, а также отдельные сотрудники компаний подверглись критике как в публичном пространстве, так и в профильных сообществах специалистов по безопасности.

Главный юрист Consensys Мэтт Корва рассказал DropSite, что разработчика порекомендовал компании давний партнер, надежный поставщик услуг. По его словам, угрозу обнаружили практически сразу после найма: сработали протоколы безопасности, доступ был немедленно заблокирован, а последующее расследование подтвердило, что ни активы, ни данные пользователей похищены не были, вредоносный код не внедрялся, а безопасность пользователей не пострадала.

Это не первый подобный случай в криптоиндустрии. В апреле похожую историю раскрыл исследователь ZachXBT: тогда речь шла о разработчике по прозвищу «Moo» (настоящее имя — Кэйсукэ Ватанабэ), которого уволили из децентрализованной биржи Stabble на Solana. Сама биржа признала, что он проработал там целый год, и после разоблачения призвала всех пользователей немедленно вывести из проекта средства.

Схема с северокорейскими IT-работниками применяется давно, но по-настоящему масштабной она стала во время пандемии. Специалисты используют поддельные документы, ИИ для подмены голоса на видеозвонках и посредников за рубежом, а их заработок идет в основном на финансирование госпрограмм Пхеньяна, включая ракетную отрасль – сами же специалисты получают лишь малую долю от их зарплаты.

Крипторынок особенно уязвим к подобным атакам ввиду технических особенностей криптовалют и удобством для атакующих. В отличие от похищенных данных или доступов, которые нужно кому-то сначала продать, криптовалюту можно сразу похищать, обменивать на другие валюты или обналичивать.